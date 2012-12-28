В Грязях пропала 13-летняя девочка

Её ищут полиция и волонтёры.

1 июня около 7:30 утра в Грязях из дома на улице Юбилейной вышла 13-летняя Анастасия Фёдорова и пропала.Приметы девочки: на вид 13-15 лет, худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, темно-русые длинные волосы, светлые глаза.Была одета в черные джинсы, черную ветровку с белыми вставками на рукавах, обута белые кроссовки с голубыми вставками.— Сотрудниками полиции организованы мероприятия по розыску несовершеннолетней, о пропаже которой в полицию сообщили её родные. К поисковым мероприятиям привлечены волонтёры, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.