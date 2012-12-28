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Происшествия
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сегодня, 12:16
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В Грязях пропала 13-летняя девочка
Её ищут полиция и волонтёры.
Приметы девочки: на вид 13-15 лет, худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, темно-русые длинные волосы, светлые глаза.
Была одета в черные джинсы, черную ветровку с белыми вставками на рукавах, обута белые кроссовки с голубыми вставками.
— Сотрудниками полиции организованы мероприятия по розыску несовершеннолетней, о пропаже которой в полицию сообщили её родные. К поисковым мероприятиям привлечены волонтёры, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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