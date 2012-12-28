Происшествия
47
14 минут назад

Курам на смех: деньги за инкубационные яйца ушли мошенникам

40-летнюю женщину обманули на 127 000 рублей.

Мошенники актуализируют способы обмана по сезону. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по 40-летняя жительница Задонска хотела купить инкубационные яйца и перевела продавцу 127 000 рублей, а тот оказался мошенником.

Ещё одной женщине пришло сообщение на электронную почту — якобы она выиграла в Telegram-розыгрыше iPhone 17 Pro Max. Женщина обрадовалась и перевела мошенникам 14 000 рублей.

В Грязях 24-летний мужчина неделю общался с мошенниками и решил обезопасить свои сбережения, переведя 800 000 рублей наличными через банкоматы и терминалы.

52-летнюю жительницу Лебедяни обрадовали доставкой цветов — она перешла по ссылке и со счёта списали 5000 рублей.

47-летняя женщина согласилась на замену домофонного оборудования. Потом к обману подключились «сотрудники Центробанка» и «ФСБ». В результате женщина перешла по QR- коду и перечислила мошенникам 168 000 рублей.

19-летняя девушка лишилась 320 000 рублей под предлогом декларирования денег — средства она перевела через банкомат.

А 17-летний парень хотел купить велосипед Kugoo и перевёл за него по QR-коду 60 000 рублей, но товар так и не получил.
