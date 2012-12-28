Уходящий циклон заберет осадки с собой

Температура воздуха останется ниже нормы.

21 апреля Липецкая область будет находиться в тыловой части уходящего на восток циклона, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. 22 апреля на наш регион с запада распространится антициклональный гребень, осадки прекратятся. 23 апреля к региону приблизится очередной циклон с северо-запада – местами вновь ожидаются кратковременные дожди.Среднесуточные температуры составят 2-6 градуса тепла, что на 4-6 градусов ниже климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, днем — от +4 до +9.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью —от 0 до -2 градусов, днем — от +5 до +7.День 21 апреля стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +27. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году — 6 градусов мороза.