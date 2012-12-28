Толкнул и сорвал с шеи золотой крест: подозреваемый в грабеже задержан

Крест он успел продать.

В отдел полиции №8 УМВД России обратился 54-летний липчанин, который рассказал: между ним и знакомым произошёл конфликт, который перерос в потасовку, в ходе которой оппонент толкнул его и сорвал с шеи золотой крест за 43 тысячи рублей. 35-летний подозреваемый в грабеже задержан.«Он признался в содеянном и сообщил, что крест продал неизвестному, вырученные деньги потратил. Полицейские устанавливают местонахождение похищенного», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 161 УК РФ «Грабеж», санкции которой – до четырёх лет лишения свободы.