Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Толкнул и сорвал с шеи золотой крест: подозреваемый в грабеже задержан
Происшествия
За жуткое смертельное ДТП у «Бригантины» – три года условно
Происшествия
Житель Ельца бросил 5-летнюю девочку об пол
Происшествия
В Грязях пропала 13-летняя девочка
Происшествия
Сегодня в Липецке: первый выпускной в этом году, по каким причинам липчане решаются на смену работы
Общество
Опрокинувшийся грузовик перекрыл Воронежское шоссе в селе Ленино
Происшествия
Соседи бара «Салют» жалуются на громкую музыку и стрельбу
Общество
Погибший на квадроцикле мужчина не был его владельцем и не имел удостоверения трактрориста-машиниста
Происшествия
16-летний мотоциклист столкнулся с «УАЗом» и попал в больницу
Происшествия
Петровский спуск исследуют георадаром
Общество
Читать все
В новом Уставе Липецка вновь может появиться должность первого вице-мэра
Общество
Петровский спуск исследуют георадаром
Общество
Бросившего об пол пятилетнюю девочку ельчанина арестовали на два месяца
Происшествия
«Родители, пожалуйста, любите меня за то, что я просто есть»: выпускники о том, чего мы не слышим за шумом ЕГЭ
Общество
В колопроктологическом отделении не закрывались двери
Общество
Бросившему об пол пятилетнюю дочь сожительницы 32-летнему ельчанину избирают меру пресечения
Происшествия
В Тракторном — большое отключение холодной воды
Общество
Не плативший по кредиту мужчина продал залоговый автомобиль матери
Общество
В Липецкой области сухой, безветренный и теплый день
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: бросил об пол девочку, условный срок за жуткое ДТП и лучший отпуск
Общество
Читать все
Общество
502
сегодня, 20:26

Липецкая вечЁрка: бросил об пол девочку, условный срок за жуткое ДТП и лучший отпуск

Сегодня, 2 июня, Cледком возбудил уголовное дело в отношении ельчанина, бросившего об пол пятилетнюю девочку, за жуткое ДТП с погибшим виновник отделался условным сроком, и липчане рассказали о своем идеальном отпуске.

Накануне Дня защиты детей ужасная история случилась в Ельце. Пятилетняя малышка находилась дома с сожителем матери. Пьяный мужчина бросил девочку с высоты своего роста об пол. 

Вернувшаяся домой мать, увидев дочь на полу, тут же вызвала скорую помощь. Врачи  диагностировали у ребенка перелом основания черепа. 

32-летнего мужчину задержали, он признался в содеянном, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетней».

Сегодня суд арестовал ельчанина на время следствия.

В Грязях пропала 13-летняя девочка. Она ушла из дома на улице Юбилейной утром 1 июня и до сих пор не вернулась.



Грязинский суд вынес приговор 19-летнему водителю, виновному в ДТП, которое произошло осенью 2025 года у базы отдыха «Бригантина». Юноша получил три года условного срока, также он должен выплатить компенсацию в два миллиона рублей семье своего погибшего пассажира.

Напомним, водитель автомобиля «Хавейл» не справился с управлением, машина врезалась в дерево и развалилась на на части. В аварии погиб 19-летний парень — один из пассажиров «Хавейла».

После ДТП водителя пыталась выгородить мать, завившая, что за рулем была она. 

Читатели GOROD48 удивились такому приговору суда.

«По-любому, у этого 19-летнего преступника есть «волосатая рука»», — считает Вывод.

«Не умеете ездить, не надо возить пассажиров. И останутся ваши миллионы у вас», — написала Елена.

В последний день весны на закрытой частной территории усадьбы Ведрова в селе Стегаловка Долгоруковского округа 44-летний мужчина не справился с управлением квадроциклом и погиб.  Необходимых прав у него не было, а техника не проходила ежегодное ТО.

«Квадрики массово предоставляются напрокат в большинстве загородных баз отдыха. Кому угодно. Удостоверение «трактрориста-машиниста» никто не спрашивает, катаются все. А теперь оказывается, что если что-то случилось — сам и виноват. Очень удобно, надо сказать», — сообщил Гость.

Сегодня на 50-м километре дороги «Подъезд к городу Липецку от трассы «Дон»  столкнулись два грузовика «МАЗ» и перекрыли дорогу.

GOROD48 спросил: « Каким вы представляете идеальный отпуск?» Липчане в мечтах чаще всего видят себя на море.


Завтра в Липецке  от +23 до +25 градусов. Правда, для купания до сих пор прохладно. Вода пока прогрелась только до +14 градусов.
вечЁрка
дети
ДТП
Город говорит
1
1
0
0
3

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить