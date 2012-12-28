Сегодня в Липецке: первый выпускной в этом году, по каким причинам липчане решаются на смену работы
Погибший на квадроцикле мужчина не был его владельцем и не имел удостоверения трактрориста-машиниста
«Родители, пожалуйста, любите меня за то, что я просто есть»: выпускники о том, чего мы не слышим за шумом ЕГЭ
Бросившему об пол пятилетнюю дочь сожительницы 32-летнему ельчанину избирают меру пресечения
Общество
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сегодня, 20:26
Липецкая вечЁрка: бросил об пол девочку, условный срок за жуткое ДТП и лучший отпуск
Сегодня, 2 июня, Cледком возбудил уголовное дело в отношении ельчанина, бросившего об пол пятилетнюю девочку, за жуткое ДТП с погибшим виновник отделался условным сроком, и липчане рассказали о своем идеальном отпуске.
Вернувшаяся домой мать, увидев дочь на полу, тут же вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у ребенка перелом основания черепа.
32-летнего мужчину задержали, он признался в содеянном, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетней».
Сегодня суд арестовал ельчанина на время следствия.
В Грязях пропала 13-летняя девочка. Она ушла из дома на улице Юбилейной утром 1 июня и до сих пор не вернулась.
Грязинский суд вынес приговор 19-летнему водителю, виновному в ДТП, которое произошло осенью 2025 года у базы отдыха «Бригантина». Юноша получил три года условного срока, также он должен выплатить компенсацию в два миллиона рублей семье своего погибшего пассажира.
Напомним, водитель автомобиля «Хавейл» не справился с управлением, машина врезалась в дерево и развалилась на на части. В аварии погиб 19-летний парень — один из пассажиров «Хавейла».
После ДТП водителя пыталась выгородить мать, завившая, что за рулем была она.
Читатели GOROD48 удивились такому приговору суда.
«По-любому, у этого 19-летнего преступника есть «волосатая рука»», — считает Вывод.
«Не умеете ездить, не надо возить пассажиров. И останутся ваши миллионы у вас», — написала Елена.
В последний день весны на закрытой частной территории усадьбы Ведрова в селе Стегаловка Долгоруковского округа 44-летний мужчина не справился с управлением квадроциклом и погиб. Необходимых прав у него не было, а техника не проходила ежегодное ТО.
«Квадрики массово предоставляются напрокат в большинстве загородных баз отдыха. Кому угодно. Удостоверение «трактрориста-машиниста» никто не спрашивает, катаются все. А теперь оказывается, что если что-то случилось — сам и виноват. Очень удобно, надо сказать», — сообщил Гость.
Сегодня на 50-м километре дороги «Подъезд к городу Липецку от трассы «Дон» столкнулись два грузовика «МАЗ» и перекрыли дорогу.
GOROD48 спросил: « Каким вы представляете идеальный отпуск?» Липчане в мечтах чаще всего видят себя на море.
Завтра в Липецке от +23 до +25 градусов. Правда, для купания до сих пор прохладно. Вода пока прогрелась только до +14 градусов.
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