Липецкая вечЁрка: бросил об пол девочку, условный срок за жуткое ДТП и лучший отпуск

Сегодня, 2 июня, Cледком возбудил уголовное дело в отношении ельчанина, бросившего об пол пятилетнюю девочку, за жуткое ДТП с погибшим виновник отделался условным сроком, и липчане рассказали о своем идеальном отпуске.