Общество
108
33 минуты назад

Липецкая вечЁрка: проверки автобусов, ремонт Петровского спуска и мокрое дело

Сегодня, 27 марта, чиновники проверили состояние автобусов, начался ремонт Петровского спуска, и липчанин убил гостя за то, что тот во сне испортил его диван.

Почему водители липецких «маршруток» сами себе враги? Задался вопросом корреспонеднт GOROD48, которого дептранс мэрии пригласил на проверку городских автобусов.

Проверяющие приехали на конечную остановку нескольких маршрутов — «Чаплыгинское шоссе». На ней полно мусора — окурков, оберток и бутылок, которые выбрасывают водители после перекуса. И это при том, что на остановке смонтирован модуль для межрейсового отдыха водителей.

Пять таких комплексных модулей депртанс установил в декабре 2024 года в микрорайонах «Победа», «Елецкий», «Университетский», остановках «Улица Доменщиков» и «Чаплыгинское шоссе». В «Елецком», правда, он закрыт, так как конечную остановку и разворотное кольцо для автобусов с улицы Хренникова переехала к супермаркету «Лемана Про». 

«Лично мне все равно грязный или чистый, хотелось чтобы не было давки и приходили по расписанию», — заявил Гость.

«Какие мытые автобусы? Автобус с утра в первый рей с идёт грязный, сидения в некоторых так засалены, что пылесосить их нет смысла, они почти кожаные», — не согласился Он.

Родители подростков, вечером 20 марта закидавших камнями два автобуса на улице Ильича, добровольно компенсируют ущерб транспортным компаниям. Такое решение они приняли после посещения отдела полиции, где выясняли обстоятельства этой истории.

«В смысле согласились?! Да они просто обязаны оплатить ремонт и ущерб компании от простоя автобусов во время ремонта!», — уверен В.

«А нервы пассажирам попортили! Едешь в автобусе, тебе по стеклам бьют. Безнаказанность — дорога к вседозволенности!», — добавила Бабуля.

Сегодня начался ремонт Петровского спуска. В последний раз его обновляли в 2017 году. 

Закончить ремонт, во время которого спуск будут перекрывать частями, дорожники должны 31 августа. Однако, возможно, работу они выполнят досрочно.

«Подрядчик понимает, насколько это важная транспортная артерия, поэтому будет стараться завершить основные работы к маю. Держу этот объект на особом контроле», — сообщила врио мэра Светлана Бедрова.

«Не надо стараться завершить к маю, если по плану к сентябрю! Не надо!», — тут же попросил комментатор.

И еще про благоустройство: в мэрии пообещали, что подрядчик до конца апреля  восстановит поврежденные перила на улице Октябрьской.

Следком возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении генерального директора дорожной компании.

Тот, по версии следствия, заключил два госконтракта на ремонт дорог в  Елецком и Лебедянском округах по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 300 миллионов рублей.

Эти деньги он с коллегами обратил в пользу фирмы и распределил их своему усмотрению, направив, в том числе, на выполнение других контрактов.

«Да, умеют! А тут некоторые из Пятёрочки колбасу воруют. А эти не мелочатся. А срок, что за кусок колбасы, что за 300 миллионов, будет примерно одинаковый», — написал Однако.

Следком расследует нелепое убийство. 30-летний житель Сырского Рудника пришел в гости к знакомому и его подруге в квартиру на улице Ангарской. А после застолья заснул мертвецким сном на диване. Утром хозяин квартиры обнаружил, что собутыльник обмочился во сне.

За испорченную мебель хозяин несколько раз ударил гостя ногой в живот. И тот умер, вскрытие показало, что смерть наступила от тупой травмы живота.

Теперь 24-летний хозяин испорченного дивана обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений. Возбуждено уголовное дело.

«А вообще-то, если пить, то надо знать, где, с кем, сколько и когда», — написл Ну.

«Ведите здоровый и трезвый образ жизни, занимайтесь спортом, не общайтесь с кем попало и ночуйте дома», — добавилд Вывод.

Завтра еще немного потеплеет. По прогнозам синоптиков, в Липецке будет  от +9 до +11 градусов.
