В Липецкой области до +13

Днем дожди сделают перерыв.



В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется под влиянием атмосферных фронтов южного циклона, пройдут небольшие, в отдельных районах умеренные дожди.Среднесуточные температуры составят 5-6 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, в отдельных районах туман, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от -1 до +4, днем – от +8 до +13.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.День 28 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году — 20 градусов мороза.