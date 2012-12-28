Погода в Липецке
51
17 минут назад
Всю неделю в Липецке не было даже неблагоприятных метеоусловий
Вся прошлая неделя оказалась спокойной для воздуха Липецка — не отмечалось даже неблагоприятных метеорологических условий, которые могут привести к накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.
Также по данным липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды всю неделю в Липецке отсутствовали неблагоприятные метеорологические условия, которые способны привести к накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы (к таковым могут относиться слабые ветра и штиль, туманы, температурные инверсии).
Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в Липецке ведется с помощью семи стационарных постов:
№ 2 – улица Титова;
№ 3 – район НЛМК;
№ 4 – район ЛТЗ;
№ 6 – район ОАО «Свободный Сокол»;
№ 8 – 23 микрорайон;
№11 – улица Салтыкова-Щедрина;
№12 – улица Московская.
На постах контролируется содержание в воздухе 16 типов веществ. Замеры проводятся в 01:00, 07:00, 13:00, 19:00.
0
0
0
0
0