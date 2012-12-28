Всю неделю в Липецке не было даже неблагоприятных метеоусловий

Вся прошлая неделя оказалась спокойной для воздуха Липецка — не отмечалось даже неблагоприятных метеорологических условий, которые могут привести к накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.

За неделю, с 17 по 24 апреля, в Липецке не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных примесей в воздухе. Уровень загрязнения оставался низким.Также по данным липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды всю неделю в Липецке отсутствовали неблагоприятные метеорологические условия, которые способны привести к накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы (к таковым могут относиться слабые ветра и штиль, туманы, температурные инверсии).Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в Липецке ведется с помощью семи стационарных постов:№ 2 – улица Титова;№ 3 – район НЛМК;№ 4 – район ЛТЗ;№ 6 – район ОАО «Свободный Сокол»;№ 8 – 23 микрорайон;№11 – улица Салтыкова-Щедрина;№12 – улица Московская.На постах контролируется содержание в воздухе 16 типов веществ. Замеры проводятся в 01:00, 07:00, 13:00, 19:00.