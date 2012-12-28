Дело о похищении 23-летнего липчанина из квартиры по улице Бехтеева ушло в суд

На скамье подсудимых — четверо. По версии следствия, они истязали парня ради денег и получили 326 000 рублей.

Прокуратура Советского района Липецка утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело четверых мужчин, обвиняемых в избиении и похищении человека.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, речь идёт о событиях 8 декабря 2024 года. Со своей жертвой — 23-летним парнем соучастники познакомились в баре, а потом прошли за ним в подъезд дома на улице Бехтеева.По версии следствия, в подъезде они избили парня, требуя деньги.Один из нападавших забрал у жертвы мобильный телефон и вместе с другим соучастником потребовал сообщить пароли для входа в личные кабинеты банков. Третий обвиняемый активно не участвовал в происходящем, но находился рядом, поддерживал товарищей и одобрял происходящее.Потом, угрожая жертве предметом, похожим на бейсбольную биту, соучастники продолжили избиение. Количество нанесённых ударов исчислялось десятками: не менее 30 ударов руками в лицо и не менее 10 ударов ногами. Также один удар был нанесён, предположительно, битой по ноге.Затем парня вывели из подъезда, поместили в автомобиль (водитель ничего не знал о происходящем) и перевезли в квартиру на проезде Ильича, где продолжили избиение с применением предмета, похожего на биту, а затем удерживали, пока не добились получения денег.В конце концов парень сообщил пароли, и молодые люди перевели с его банковских счетов на другой его же счет 326 000 рублей, а потом на банковский счет третьего лица, не осведомленного об их происхождении. Уже этот человек снял через банкомат 300 000 рублей наличными и передал похитителям, а остальные 26 000 рублей потратил по указанию попросившего его обналичивании средств знакомого.До момента получения 326 000 рублей жертву продолжали удерживать в плену. И только после передачи денег парня отпустили.У жертвы похищения врачи диагностировали множественные ушибы, ссадины, кровоподтеки, а также оскольчатый перелом большеберцовой кости. Его здоровью был нанесён вред средней тяжести.