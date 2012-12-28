Липчанин не дал уехать пьяному водителю и вызвал полицию

Водителю за неоднократную пьяную езду грозит уголовное дело и конфискация автомобиля.

В вашем браузере отключен JavaScript

25 апреля на улице Коммунистической в Липецке автоинспекторы задержали водителя с признаками опьянения. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водителю не дал уехать пешеход, который и вызвал сотрудников Госавтоинспекции.Во время ходе проверки документов 42-летнего водителя полицейские установили, что в январе этого года он был оштрафован на 45 тысяч рублей и лишен прав на полтора года за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Отказался от освидетельствования водитель и на этот раз.В отношении водителя отдел полиции №6 возбудил уголовное дело повторное за управление автомобилем в состоянии опьянения. Автомобиль помещён на штрафстоянку, он может быть конфискован в пользу государства.