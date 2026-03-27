70-летнего липчанина приговорили к 15 годам колонии строгого режима за растление трёх девочек
Психиатра обвиняют в служебном подлоге с выпиской сильнодействующего и психотропного препаратов
«КамАЗ» опрокинулся в кювет на грязной дороге: водитель пытался переложить вину на дорожников
Почему водители липецких «маршруток» сами себе враги?
Мэрия создала дополнительные условия для отдыха водителей, но те предпочитают выбрасывать мусор на остановки — под ноги себе и пассажирам.
Департамент транспорта мэрии пригласил журналистов поучаствовать в проверках санитарного состояния автобусов на конечной остановке нескольких маршрутов «Чаплыгинское шоссе». Делается это специально: водители на площадке межрейсового отстоя не спешат, ожидая выезда в новый рейс по графику, салоны пусты, ничего не мешает основательно осмотреть автобус как снаружи, так и изнутри.
Но корреспонденту GOROD48 прежде всего в глаза бросается грязь вокруг остановочного павильона и рассыпанный зимой песок. В корпусе самой остановки зияет дыра площадью в пару квадратных метров. У площадки отстоя автобусов, валяются бутылки, пластиковые и бумажные стаканчики, окурки, пачки из-под сигарет — водители просто выбрасывают этот мусор после своих обедов. Почему-то смонтированный для их отдыха домик не пользуется популярностью, хотя в нем есть столик для перекуса. Также некоторые водители предпочитают справлять малую нужду на колесо автобуса, хотя имеют возможность сходить в туалет в тот же модуль.
Такие комплексные модули отдыха водителей в декабре 2024 года дептранс мэрии установил на пяти конечных остановках — в микрорайонах «Победа», «Елецкий», «Университетский», остановках «Улица Доменщиков» и «Чаплыгинское шоссе». В них по два туалета и комната для отдыха и приема пищи. Особенно им рады женщины-водители, которых год от года на маршрутках становится все больше. Сейчас, в марте 2026-го, не работает один из таких домиков — в «Елецком». Он стал невостребованным потому, что конечную остановку и разворотное кольцо для автобусов перенесли с улицы Хренникова к супермаркету «Лемана Про».
— Не можем его переставить с прежнего места на чужую землю к строительному магазину, так как никак не решается пока вопрос межевания для этого модуля отдельного земельного участка. А нам нужно получить еще и разрешение на техническое присоединение — в таких модулях все на электричестве. Пока мы не получим земельный отвод, мы не решим вопрос с энергетиками. Но, думаю, все утрясется к осени, — говорит Пикалов.
Навести порядок на «Чаплыгинском шоссе» контролер обещает на субботнике. Чиновник говорит, что на них перевозчики присылают проштрафившихся сотрудников, в том числе водителей. Они-то и уберут весь этот мусор, который появился в том числе и по их вине.
В чек-листе Алексея Пикалова и его помощницы — проверка всего. В салоне автобуса должны быть указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов. Пассажиры должны видеть указатели мест нахождения огнетушителей и кнопки остановки автобусов, указатели аварийных выходов и правила пользования такими выходами. У кабины должна быть информация о перевозчике с адресом и номером контактного телефона, фамилией водителя (имя водителя — общее слабое место), стоимости проезда и провоза багажа, указатель маршрута со всеми остановками.
Вот «Мерседес» 2007 года 352-го маршрута. К автобусу нет никаких претензий. Пикалов находит пятисантиметровый порез на обивке одного из задних сидений. Сообщает об этом водителю Его коллега записывает выявленное нарушение в чек-листе на автобус.
В другом Мерседесе 12-го маршрута проверяющие находят трещину между полом и площадкой, на которой смонтированы сидения. И это все, что нужно устранить. В салоне — почти идеальная чистота. Водитель говорит, раз в два дня в автобусах моют полы, пылесосят сидения, протирают окна.
Претензии можно предъявить разве что к избыточной рекламе на окнах. Но тут Пикалов бессилен: это коммерческая деятельность перевозчиков, которой департамент не касается.
Еще один 352-й «Мерседес». Его водитель настроен несколько агрессивно к проверке. В ответ на вопрос, сколько лет машине слышим: «Спишите их все!» Но это лишнее — «немцы» с 20-25-летним пробегом у водителей и механиков частных перевозчиков пользуются куда большим уважением, чем новая продукция отечественного автопрома, чем «ЛиАЗы», «Волгабасы», «НЕФАЗы». Они и ломаются реже, и гораздо ремонтопригоднее российской техники с китайской начинкой.
В этом автобусе Пикалов не находит ни одного нарушения.
Осматриваем еще один 352-й «Мерседес». Он тоже с историей, 2007 года выпуска. «Да он новый!» — восклицает водитель. Если заменить потертую десятками тысяч пассажиров обивку сидений, машина и в самом деле будет выглядеть вполне достойно.
Приехал «МАЗ» 12-го маршрута. Год его выпуска — 2019-й. Но такое впечатление, что «белорус» на дорогах Липецка стареет втрое быстрее «немца».
— Здесь претензии к разболтанным креплениям сидений, — замечает проверяющий.
Действительно, механикам надо бы подкрутить болты всех кресел. Также стерт почти до основания линолеум под ногами. А так — все чистенько-бедненько. Так что отсутствие обязательной информации о перевозчике вряд ли можно считать серьезным нарушением. Кстати, в этом автобусе — аж несколько объявлений о вакансиях у перевозчика. Водителям обещают от 70 до 90 тысяч рублей зарплаты, кузовщику-жестянщику — от 70 тысяч, мойщицам салона — 35 тысяч. Доход автослесаря будет зависеть от его стажа и опыта — его сумма не указана вовсе.
— По все фактам нарушений мы составим предписания, направим перевозчикам для устранения. В соответствии с муниципальными контрактами, за все такие нарушения предполагается штраф. Мы даем перевозчикам один день на устранение наших замечаний по санитарному состоянию транспортных средств и применяем штрафные санкции к нарушителям лишь, когда наши предписания игнорируют, — говорит Алексей Пикалов.
В прошлом году отдел дептранса, который возглавляет Пикалов, провел около 1000 проверок перевозчиков. Главная проблема — жалобы липчан на пропущенные водителями остановки. Или же в указанный интервал люди не дождались какого-то автобуса. Оказывается, это нормально — 10% невыполненных рейсов. Форс-мажоры, ДТП, пробки на дорогах, отказ техники, болезни водителей, чья-то нерасторопность приводят к выпадению рейсов. Если автобус запаздывает между утренними и вечерними часами пик, пассажиры этого даже не замечают. Но стоит какой-то «маршрутке» выбиться из графика с семи до восьми утра, тут же жди жалоб от горожан, которые уже не могут втиснуться в следующий автобус, битком забитый из-за одного сорванного рейса.
В сухом остатке дептранс мэрии выписал перевозчикам в 2025 году 1,6 млн рублей штрафов, а за невыполненные по контрактам рейсы недоплатил им еще 26 миллионов.
