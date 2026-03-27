Общество
Почему водители липецких «маршруток» сами себе враги?

Мэрия создала дополнительные условия для отдыха водителей, но те предпочитают выбрасывать мусор на остановки — под ноги себе и пассажирам.

Сегодня ночью в Липецке накрапывал дождь. Утром дороги были мокрыми. И как бы не хотел начальник отдела развития транспортной отрасли департамента транспорта мэрии Алексей Пикалов, проверяющий санитарное состояние «маршруток», видеть их чистыми, как предписано муниципальными контрактами, это было невозможно по погодным условиям.

Департамент транспорта мэрии пригласил журналистов поучаствовать в проверках санитарного состояния автобусов на конечной остановке нескольких маршрутов «Чаплыгинское шоссе». Делается это специально: водители на площадке межрейсового отстоя не спешат, ожидая выезда в новый рейс по графику, салоны пусты, ничего не мешает основательно осмотреть автобус как снаружи, так и изнутри.

IMG_20260327_103330.jpg+2026-03-27-15.07.35+niz.jpg

IMG_20260327_102452.jpg+2026-03-27-15.07.35+niz.jpg

Но корреспонденту GOROD48 прежде всего в глаза бросается грязь вокруг остановочного павильона и рассыпанный зимой песок. В корпусе самой остановки зияет дыра площадью в пару квадратных метров. У площадки отстоя автобусов, валяются бутылки, пластиковые и бумажные стаканчики, окурки, пачки из-под сигарет — водители просто выбрасывают этот мусор после своих обедов. Почему-то смонтированный для их отдыха домик не пользуется популярностью, хотя в нем есть столик для перекуса. Также некоторые водители предпочитают справлять малую нужду на колесо автобуса, хотя имеют возможность сходить в туалет в тот же модуль.

IMG_20260327_095410.jpg+2026-03-27-15.07.35+niz.jpg

IMG_20260327_102945.jpg+2026-03-27-15.07.35+niz.jpg

Такие комплексные модули отдыха водителей в декабре 2024 года дептранс мэрии установил на пяти конечных остановках — в микрорайонах «Победа», «Елецкий», «Университетский», остановках «Улица Доменщиков» и «Чаплыгинское шоссе». В них по два туалета и комната для отдыха и приема пищи. Особенно им рады женщины-водители, которых год от года на маршрутках становится все больше. Сейчас, в марте 2026-го, не работает один из таких домиков — в «Елецком». Он стал невостребованным потому, что конечную остановку и разворотное кольцо для автобусов перенесли с улицы Хренникова к супермаркету «Лемана Про».

IMG_20260327_095344.jpg+2026-03-27-15.07.35+niz.jpg

— Не можем его переставить с прежнего места на чужую землю к строительному магазину, так как никак не решается пока вопрос межевания для этого модуля отдельного земельного участка. А нам нужно получить еще и разрешение на техническое присоединение — в таких модулях все на электричестве. Пока мы не получим земельный отвод, мы не решим вопрос с энергетиками. Но, думаю, все утрясется к осени, — говорит Пикалов.

Навести порядок на «Чаплыгинском шоссе» контролер обещает на субботнике. Чиновник говорит, что на них перевозчики присылают проштрафившихся сотрудников, в том числе водителей. Они-то и уберут весь этот мусор, который появился в том числе и по их вине.

В чек-листе Алексея Пикалова и его помощницы — проверка всего. В салоне автобуса должны быть указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов. Пассажиры должны видеть указатели мест нахождения огнетушителей и кнопки остановки автобусов, указатели аварийных выходов и правила пользования такими выходами. У кабины должна быть информация о перевозчике с адресом и номером контактного телефона, фамилией водителя (имя водителя — общее слабое место), стоимости проезда и провоза багажа, указатель маршрута со всеми остановками.

Вот «Мерседес» 2007 года 352-го маршрута. К автобусу нет никаких претензий. Пикалов находит пятисантиметровый порез на обивке одного из задних сидений. Сообщает об этом водителю Его коллега записывает выявленное нарушение в чек-листе на автобус.

IMG_20260327_100857.jpg+2026-03-27-15.07.35+niz.jpg

В другом Мерседесе 12-го маршрута проверяющие находят трещину между полом и площадкой, на которой смонтированы сидения. И это все, что нужно устранить. В салоне — почти идеальная чистота. Водитель говорит, раз в два дня в автобусах моют полы, пылесосят сидения, протирают окна.

Претензии можно предъявить разве что к избыточной рекламе на окнах. Но тут Пикалов бессилен: это коммерческая деятельность перевозчиков, которой департамент не касается.

Еще один 352-й «Мерседес». Его водитель настроен несколько агрессивно к проверке. В ответ на вопрос, сколько лет машине слышим: «Спишите их все!» Но это лишнее — «немцы» с 20-25-летним пробегом у водителей и механиков частных перевозчиков пользуются куда большим уважением, чем новая продукция отечественного автопрома, чем «ЛиАЗы», «Волгабасы», «НЕФАЗы». Они и ломаются реже, и гораздо ремонтопригоднее российской техники с китайской начинкой.

В этом автобусе Пикалов не находит ни одного нарушения.

Осматриваем еще один 352-й «Мерседес». Он тоже с историей, 2007 года выпуска. «Да он новый!» — восклицает водитель. Если заменить потертую десятками тысяч пассажиров обивку сидений, машина и в самом деле будет выглядеть вполне достойно.

IMG_20260327_100851.jpg+2026-03-27-15.07.35+niz.jpg

Приехал «МАЗ» 12-го маршрута. Год его выпуска — 2019-й. Но такое впечатление, что «белорус» на дорогах Липецка стареет втрое быстрее «немца».

— Здесь претензии к разболтанным креплениям сидений, — замечает проверяющий.

Действительно, механикам надо бы подкрутить болты всех кресел. Также стерт почти до основания линолеум под ногами. А так — все чистенько-бедненько. Так что отсутствие обязательной информации о перевозчике вряд ли можно считать серьезным нарушением. Кстати, в этом автобусе — аж несколько объявлений о вакансиях у перевозчика. Водителям обещают от 70 до 90 тысяч рублей зарплаты, кузовщику-жестянщику — от 70 тысяч, мойщицам салона — 35 тысяч. Доход автослесаря будет зависеть от его стажа и опыта — его сумма не указана вовсе.

— По все фактам нарушений мы составим предписания, направим перевозчикам для устранения. В соответствии с муниципальными контрактами, за все такие нарушения предполагается штраф. Мы даем перевозчикам один день на устранение наших замечаний по санитарному состоянию транспортных средств и применяем штрафные санкции к нарушителям лишь, когда наши предписания игнорируют, — говорит Алексей Пикалов.

IMG_20260327_103650.jpg+2026-03-27-15.07.35+niz.jpg

В прошлом году отдел дептранса, который возглавляет Пикалов, провел около 1000 проверок перевозчиков. Главная проблема — жалобы липчан на пропущенные водителями остановки. Или же в указанный интервал люди не дождались какого-то автобуса. Оказывается, это нормально — 10% невыполненных рейсов. Форс-мажоры, ДТП, пробки на дорогах, отказ техники, болезни водителей, чья-то нерасторопность приводят к выпадению рейсов. Если автобус запаздывает между утренними и вечерними часами пик, пассажиры этого даже не замечают. Но стоит какой-то «маршрутке» выбиться из графика с семи до восьми утра, тут же жди жалоб от горожан, которые уже не могут втиснуться в следующий автобус, битком забитый из-за одного сорванного рейса.

В сухом остатке дептранс мэрии выписал перевозчикам в 2025 году 1,6 млн рублей штрафов, а за невыполненные по контрактам рейсы недоплатил им еще 26 миллионов.
Комментарии (4)

И вообще
15 минут назад
Самим то не смешно за 70 тысяч людей возить! Ответственность большая и нервная работа, лучше кирпич за 100 тыщ.
Да
17 минут назад
Я это не в укор дворникам, просто у каждого своя работа.
Он
21 минуту назад
Какие мытые автобусы ? Автобус с утра в первый рей с идёт грязный , сидения в некоторых так засалены что пылесосить их нет смысла они почти кожаные ))).
Гость
26 минут назад
Лично мне все равно грязный или чистый, хотелось чтобы не было давки и приходили по расписанию.
