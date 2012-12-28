Родители разбивших стёкла автобусов подростков согласились компенсировать ущерб
Об этом GOROD48 сообщил один из перевозчиков.
«Родителей вызвали в отдел полиции №6, провели с ними разъяснительные беседы, и они согласились возместить ущерб. В ближайшее время автобус будет отремонтирован. Выражаем благодарность сотруднице отдела по делам несовершеннолетних за добросовестную работу и помощь в восстановлении справедливости», — рассказал GOROD48 представитель одного из перевозчиков.
Напомним, два автобуса во время поворота с улицы Ленинградской закидали камнями двое мальчиков. В результате у автобуса 19-го маршрута перевозчика ИП Филипов оказалось разбито стекло средней двери, а у «Волгабаса» маршрута 323А перевозчика ИП Семенихина — лобовое стекло.
Само происшествие записал регистратор автобуса, в котором разбили дверь. На записи видно, как во время движения автобуса один из детей прячется за припаркованную машину, а второй бросает камень и убегает за ту же машину. В это время стекло двери трескается, но не осыпается.
