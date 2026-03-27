70-летнего липчанина приговорили к 15 годам колонии строгого режима за растление трёх девочек
Психиатра обвиняют в служебном подлоге с выпиской сильнодействующего и психотропного препаратов
Общество
377
38 минут назад
4
В Липецке начался ремонт Петровского спуска
Предполагается частичное перекрытие дороги. Ремонт должен закончиться 31 августа.
«Протяжённость дороги — 0,64 км. Сейчас демонтируют старый бортовой камень, далее —фрезерование полотна и укладка нового. Покрытие будем делать с применением битумной ленты — это позволит усилить стыки и продлить срок службы дорожной одежды. После завершения работ нанесём разметку и установим знаки», — рассказала врио мэра Липецка Светлана Бедрова.
Ремонт дороги, как пообещала Светлана Бедрова, будет вестись поэтапно с частичными ограничениями движения.
«Срок по контракту – до 31 августа. Но подрядчик понимает, насколько это важная транспортная артерия, поэтому будет стараться завершить основные работы к маю. Держу этот объект на особом контроле», — добавила врио мэра.
Фото пресс-службы администрации Липецка
3
1
0
0
4
Комментарии (4)