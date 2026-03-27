Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
377
38 минут назад
4

В Липецке начался ремонт Петровского спуска

Предполагается частичное перекрытие дороги. Ремонт должен закончиться 31 августа.

Сегодня в Липецке компания «Инфинити Групп» начала ремонт дороги на Петровском спуске. В последний раз ее обновляли в 2017 году. 

«Протяжённость дороги — 0,64 км. Сейчас демонтируют старый бортовой камень, далее —фрезерование полотна и укладка нового. Покрытие будем делать с применением битумной ленты — это позволит усилить стыки и продлить срок службы дорожной одежды. После завершения работ нанесём разметку и установим знаки», — рассказала врио мэра Липецка Светлана Бедрова.

photo_2026-03-27_10-47-46.jpg

Ремонт дороги, как пообещала Светлана Бедрова, будет вестись поэтапно с частичными ограничениями движения.

«Срок по контракту – до 31 августа. Но подрядчик понимает, насколько это важная транспортная артерия, поэтому будет стараться завершить основные работы к маю. Держу этот объект на особом контроле», — добавила врио мэра.



Фото пресс-службы администрации Липецка
дорожные работы
благоустройство
3
1
0
0
4

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
сколько можно
19 минут назад
не могут,да и не хотят делать хорошо,а кто умеет не дают.на этом чиновники каждый год набивают карманы.вспомните как у чиновника по ремонту нашли мешки денег у матери в деревне.
Ответить
Да уж
20 минут назад
Нормальная там дорога. И бордюры. За 9 лет ушатали чтоли?
Ответить
600 метров
22 минуты назад
Делать полгода ????м-да уж
Ответить
Не надо!
29 минут назад
стараться завершить к маю, если по плану к сентябрю!!! Не надо!
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить