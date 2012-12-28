Сегодня в Липецке: фестиваль правильного кино, готовы ли липчане к 6-дневной рабочей неделе

Нас ждут концерты, открытие новой выставки и прогулка по историческим местам города.

Днём в Липецке от +8 до +10 градусов, возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом.









- ул. Юношеская, 43, 43м, 44, 44б; 44в, 44д, 44ж, 45, 45 стр.1, 47, 47а, 49, 49а.









- пр-кт имени 60-летия СССР, 18, 18а, 20, 20а.









В 12:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится мероприятие «Колокол памяти», посвящённое Дню Победы (6+).









В 17:00 в знании Детской школы искусств №3 (ул. Гагарина, 35а) Школа креативных индустрий представит новую выставку «Липецк глазами…» (12+).









В 15:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в преддверие Дня Победы закрытие VI Международного фестиваля Правильного кино.Зрителям покажут фильм «Летят журавли», СССР, 1957 г. Военная драма. Режиссёр Махаил Калатозов (12).













В 14:55 начнётся экскурсия по Липецку, которая отразнзована отделом краеведения областной научной библиотеки (12+).









В 18:00 в Дому музыки (ул. П.Осипенко) начнётся отчетный концерт воспитанников Детской музыкальной школы №8 «Союз прекрасный – музыка и дети» (12+).









Мужчины демонстрируют заметно большую лояльность к удлиненной рабочей неделе: 28% из них согласились бы на такие условия. Среди женщин желающих меньше — только 14%: «А жить когда?!»; «Семья будет брошена, а куда деть ребенка?! Садик не работает в субботу».









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Л.Шевцовой, Полетаева, Тюленина, Юношеской, переулков Боринского, Брянского, Витебского, Данковского, Львовского, Хвойного, Черниговского.С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. Генерала Меркулова, 23, 29, 29а, 31, 31а, 33, 35;- ул. Дорожная, 8;- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;- ул. Зареченская, 7, 44;- ул. Земная, 14;- ул. Инженерная;- ул. Катукова, 5;- ул. З. Космодемьянской, 222а,- ул. Кленовая;- ул. Паровозная, 11а;- ул. Передельческая;- ул. Поселковая, 2а, 4, 30в, 33, 47а;- ул. Рудничная, 17, 21, 25;- ул. Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 95;- ул. Фурманова, 3, 21;Перед гостями выступят артисты народного хора ветеранов Городского дворца культуры. Споют песни и расскажут о творчестве.Живописные работы члена Союза художников России Анны Кушнарёвой, а также педагогов-фотографов О.Боровский и М.Ткаченко. И у каждого автора имеется свой взгляд на образ Липецка.Признанная классика кинематографа, единственная картина в истории советского и российского кино, получившая главный приз Каннского кинофестиваля — Золотую пальмовую ветвь.По центральной части Липецка и Нижнему парку желающих проведёт главный библиограф отдела краеведения Вера Печурова. Сбор на остановке «Площадь революции» (со стороны Комсомольского пруда), участие бесплатное.В этом году концерт особенный, ведь школе исполняется 50 лет. Поэтому к концерту готовились особенно тщательно.65% липчан в опросе SuperJob заявили, что категорически не хотят работать 6 дней в неделю при 8-часовом графике. Лишь 21% опрошенных согласился с предложением миллионера Олега Дерипаске об увеличении продолжительности трудовой недели и одном-единственном выходном.Чем старше сотрудники, тем меньше у них желания жертвовать отдыхом ради оплаты. Среди молодых участников опроса (до 35 лет) согласных 27%, а среди опрошенных 45+ — 16%.