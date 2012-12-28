Сегодня в Липецке: фестиваль правильного кино, готовы ли липчане к 6-дневной рабочей неделе
Нас ждут концерты, открытие новой выставки и прогулка по историческим местам города.
Днём в Липецке от +8 до +10 градусов, возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Юношеская, 43, 43м, 44, 44б; 44в, 44д, 44ж, 45, 45 стр.1, 47, 47а, 49, 49а.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Л.Шевцовой, Полетаева, Тюленина, Юношеской, переулков Боринского, Брянского, Витебского, Данковского, Львовского, Хвойного, Черниговского.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Генерала Меркулова, 23, 29, 29а, 31, 31а, 33, 35;
- ул. Дорожная, 8;
- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
- ул. Зареченская, 7, 44;
- ул. Земная, 14;
- ул. Инженерная;
- ул. Катукова, 5;
- ул. З. Космодемьянской, 222а,
- ул. Кленовая;
- ул. Паровозная, 11а;
- ул. Передельческая;
- ул. Поселковая, 2а, 4, 30в, 33, 47а;
- ул. Рудничная, 17, 21, 25;
- ул. Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 95;
- ул. Фурманова, 3, 21;
- пр-кт имени 60-летия СССР, 18, 18а, 20, 20а.
Пробки
Ко Дню Победы
В 12:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится мероприятие «Колокол памяти», посвящённое Дню Победы (6+).
Фото vk.com/gdklipetsk
Перед гостями выступят артисты народного хора ветеранов Городского дворца культуры. Споют песни и расскажут о творчестве.
Вернисаж
В 17:00 в знании Детской школы искусств №3 (ул. Гагарина, 35а) Школа креативных индустрий представит новую выставку «Липецк глазами…» (12+).
Одна из картин выставки, фото vk.com/scilipetsk
Живописные работы члена Союза художников России Анны Кушнарёвой, а также педагогов-фотографов О.Боровский и М.Ткаченко. И у каждого автора имеется свой взгляд на образ Липецка.
Фестиваль Правильного кино
В 15:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в преддверие Дня Победы закрытие VI Международного фестиваля Правильного кино.Зрителям покажут фильм «Летят журавли», СССР, 1957 г. Военная драма. Режиссёр Махаил Калатозов (12).
Прогуляться по Липецку
В 14:55 начнётся экскурсия по Липецку, которая отразнзована отделом краеведения областной научной библиотеки (12+).
По центральной части Липецка и Нижнему парку желающих проведёт главный библиограф отдела краеведения Вера Печурова. Сбор на остановке «Площадь революции» (со стороны Комсомольского пруда), участие бесплатное.
Союз прекрасный…
В 18:00 в Дому музыки (ул. П.Осипенко) начнётся отчетный концерт воспитанников Детской музыкальной школы №8 «Союз прекрасный – музыка и дети» (12+).
В этом году концерт особенный, ведь школе исполняется 50 лет. Поэтому к концерту готовились особенно тщательно.
Работать, работать
65% липчан в опросе SuperJob заявили, что категорически не хотят работать 6 дней в неделю при 8-часовом графике. Лишь 21% опрошенных согласился с предложением миллионера Олега Дерипаске об увеличении продолжительности трудовой недели и одном-единственном выходном.
Мужчины демонстрируют заметно большую лояльность к удлиненной рабочей неделе: 28% из них согласились бы на такие условия. Среди женщин желающих меньше — только 14%: «А жить когда?!»; «Семья будет брошена, а куда деть ребенка?! Садик не работает в субботу».
Чем старше сотрудники, тем меньше у них желания жертвовать отдыхом ради оплаты. Среди молодых участников опроса (до 35 лет) согласных 27%, а среди опрошенных 45+ — 16%.
