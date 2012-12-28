Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Всю неделю в Липецке не было даже неблагоприятных метеоусловий
Погода в Липецке
Энергетики хотят прекратить отопительный сезон в Липецке к 1 мая
Общество
Возмущения в очереди в кассу обернулись штрафом
Происшествия
Светлана Бедрова: «Приняли решение завершить отопительный сезон 30 апреля»
Общество
Поворот через две сплошные закончился штрафом для водителя «Мерседеса»
Происшествия
Мужчина с пистолетом в руках привлек внимание полиции на улице Юбилейной
Происшествия
91-летняя липчанка умерла после пожара
Происшествия
Сегодня в Липецке: на улице снег, родители школьников рассказали, куда планируют поступать их дети
Общество
Вор в маске и капюшоне отжал дверь магазина и вынес алкоголь и сигареты
Происшествия
В Липецке опять ремонтируют театр драмы имени Л.Н. Толстого
Общество
«Ларгус» влетел в дерево на тротуаре: водитель госпитализирован
Происшествия
Читать все
Светлана Бедрова: «Приняли решение завершить отопительный сезон 30 апреля»
Общество
Поворот через две сплошные закончился штрафом для водителя «Мерседеса»
Происшествия
Мужчина с пистолетом в руках привлек внимание полиции на улице Юбилейной
Происшествия
Суд отправил под домашний арест чаплыгинскую чиновницу подозреваемую в афере с муниципальным контрактом
Происшествия
В Липецкой области дождь, мокрый снег и заморозки
Погода в Липецке
ОРВИ за неделю заболели 3898 человек
Здоровье
Ещё одного чиновника оштрафовали за плохую уборку снега
Общество
Сегодня в Липецке: фестиваль правильного кино, готовы ли липчане к 6-дневной рабочей неделе
Общество
Липецкая вечЁрка: окончание отопительного сезона, человек с пистолетом и краснокнижные птенцы
Общество
Липецкая область попала в топ-20 регионов по платежной дисциплине бизнеса
Экономика
Читать все
Общество
58
39 минут назад

Сегодня в Липецке: фестиваль правильного кино, готовы ли липчане к 6-дневной рабочей неделе

Нас ждут концерты, открытие новой выставки и прогулка по историческим местам города.

Дождь не угомонится

Днём в Липецке от +8 до +10 градусов, возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Юношеская, 43, 43м, 44, 44б; 44в, 44д, 44ж, 45, 45 стр.1, 47, 47а, 49, 49а.

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Л.Шевцовой, Полетаева, Тюленина, Юношеской, переулков Боринского, Брянского, Витебского, Данковского, Львовского, Хвойного, Черниговского.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Генерала Меркулова, 23, 29, 29а, 31, 31а, 33, 35;
- ул. Дорожная, 8;
- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
- ул. Зареченская, 7, 44;
- ул. Земная, 14;
- ул. Инженерная;
- ул. Катукова, 5;
- ул. З. Космодемьянской, 222а,
- ул. Кленовая;
- ул. Паровозная, 11а;
- ул. Передельческая;
- ул. Поселковая, 2а, 4, 30в, 33, 47а;
- ул. Рудничная, 17, 21, 25;
- ул. Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 95;
- ул. Фурманова, 3, 21;
- пр-кт имени 60-летия СССР, 18, 18а, 20, 20а.

Пробки

Держите ссылку на приложение, которое поможет избежать ловушек на дорогах.


Ко Дню Победы

В 12:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится мероприятие «Колокол памяти», посвящённое Дню Победы (6+).

Фото vk.com/gdklipetsk

Перед гостями выступят артисты народного хора ветеранов Городского дворца культуры. Споют песни и расскажут о творчестве.

Вернисаж

В 17:00 в знании Детской школы искусств №3 (ул. Гагарина, 35а) Школа креативных индустрий представит новую выставку «Липецк глазами…» (12+).

Одна из картин выставки, фото vk.com/scilipetsk

Живописные работы члена Союза художников России Анны Кушнарёвой, а также педагогов-фотографов О.Боровский и М.Ткаченко. И у каждого автора имеется свой взгляд на образ Липецка.

Фестиваль Правильного кино

В 15:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в преддверие Дня Победы закрытие VI Международного фестиваля Правильного кино.Зрителям покажут фильм «Летят журавли», СССР, 1957 г. Военная драма. Режиссёр Махаил Калатозов (12).

Признанная классика кинематографа, единственная картина в истории советского и российского кино, получившая главный приз Каннского кинофестиваля — Золотую пальмовую ветвь.

Прогуляться по Липецку

В 14:55 начнётся экскурсия по Липецку, которая отразнзована отделом краеведения областной научной библиотеки (12+).

По центральной части Липецка и Нижнему парку желающих проведёт главный библиограф отдела краеведения Вера Печурова. Сбор на остановке «Площадь революции» (со стороны Комсомольского пруда), участие бесплатное.

Союз прекрасный…

В 18:00 в Дому музыки (ул. П.Осипенко) начнётся отчетный концерт воспитанников Детской музыкальной школы №8 «Союз прекрасный – музыка и дети» (12+).



В этом году концерт особенный, ведь школе исполняется 50 лет. Поэтому к концерту готовились особенно тщательно.

Работать, работать

65% липчан в опросе SuperJob заявили, что категорически не хотят работать 6 дней в неделю при 8-часовом графике. Лишь 21% опрошенных согласился с предложением миллионера Олега Дерипаске об увеличении продолжительности трудовой недели и одном-единственном выходном.

Мужчины демонстрируют заметно большую лояльность к удлиненной рабочей неделе: 28% из них согласились бы на такие условия. Среди женщин желающих меньше — только 14%: «А жить когда?!»; «Семья будет брошена, а куда деть ребенка?! Садик не работает в субботу».

Чем старше сотрудники, тем меньше у них желания жертвовать отдыхом ради оплаты. Среди молодых участников опроса (до 35 лет) согласных 27%, а среди опрошенных 45+ — 16%.

Дорогие липчане! Короткая рабочая неделя в разгаре, готовимся к праздникам, но не забываем и о новостях. Всего пара минут чтения информационной ленты GOROD48 сделают любого грузчика профессором политологии, знатоком культуры и немного криминалистом. Заходите на сайт, читайте и узнавайте много нового. Ждём вас 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить