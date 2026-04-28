Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Происшествия
1888
53 минуты назад
5

Светофор упал на мужчину и женщину в Липецке

Оба госпитализированы.

На перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова светофор упал на мужчину и женщину. Оба госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

«Конструкция не выдержала нагрузки от порывов ветра. В обязательном порядке будет проведена внутренняя проверка. При выявлении нарушений виновные будут привлечены к ответственности», — написала врио мэра Липецка Светлана Бедрова в соцсетях.

На перекрестке уже работает бригада «Липецкгорсвета», она восстанавливает светофор.

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
20 минут назад
Могло убить насмерть
Ответить
007
25 минут назад
Раньше знаки и светофоры вегали на совесть а сейчас на сопли
Ответить
.
29 минут назад
Никогда такого не было и вот опять. Пострадавшим здоровья и сил! Давно пора проверить все светофоры и столбы на износ, каждый год светофоры на людей падают.
Ответить
Домашний козлик
34 минуты назад
Какую компенсацию выплатила администрация пострадавшим?
Ответить
Гость
35 минут назад
Вот так может убить насмерть ?
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить