Светофор упал на мужчину и женщину в Липецке

На перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова светофор упал на мужчину и женщину. Оба госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.«Конструкция не выдержала нагрузки от порывов ветра. В обязательном порядке будет проведена внутренняя проверка. При выявлении нарушений виновные будут привлечены к ответственности», — написала врио мэра Липецка Светлана Бедрова в соцсетях.На перекрестке уже работает бригада «Липецкгорсвета», она восстанавливает светофор.