Сегодня в Липецке: фестиваль правильного кино, готовы ли липчане к 6-дневной рабочей неделе
У пострадавшей при падении светофора женщины — переломы ноги и ребер, состояние её мужа тяжелее
Происшествия
119
12 минут назад
Житель Липецка насмерть забил собутыльника доской в Курской области
На время следствия липчанин арестован.
Как сообщает пресс-служба судебной системы Курской области, 22 апреля Василий Вертянкин выпивал со знакомым, и мужчины поссорились произошёл конфликт. Вертянкин взял доску и избил ей собутыльника до смерти.
Василию Вертянкину предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего (по части 4 статьи 111 УК РФ). Следователь обратился в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу. Суд удовлетворил это ходатайство и отправил Вертянкина в следственный изолятор на 1 месяц 30 дней — до 23 июня.
0
0
0
1
0
Комментарии