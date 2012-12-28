Житель Липецка насмерть забил собутыльника доской в Курской области

На время следствия липчанин арестован.

Курчатовский городской суд Курской области избрал меру пресечения жителю Липецка, который подозревается в избиении человека до смерти. 56-летний Василий Вертянкин арестован и помещен в СИЗО.Как сообщает пресс-служба судебной системы Курской области, 22 апреля Василий Вертянкин выпивал со знакомым, и мужчины поссорились произошёл конфликт. Вертянкин взял доску и избил ей собутыльника до смерти.Василию Вертянкину предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего (по части 4 статьи 111 УК РФ). Следователь обратился в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу. Суд удовлетворил это ходатайство и отправил Вертянкина в следственный изолятор на 1 месяц 30 дней — до 23 июня.