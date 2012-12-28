В лесу на Тракторном нашли скелетированный труп

Человеческие останки обнаружены в лесном массиве на Проезде Ильича.

Вечером 27 апреля в лесном массиве на проезде Ильича в Липецке были обнаружены скелетированные останки мужчины.На место выезжала следственно-оперативная группа.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, в обстоятельствах происшествия разбирается Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области, проводится проверка.