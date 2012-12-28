Здоровье
658
сегодня, 16:47
1
Липчанка с ВИЧ родила здоровую двойню
Женщина узнала о диагнозе во время третей беременности. Но это не помешало появиться девочкам на свет.
Женщина обратилась в Липецкий областной центр инфекционных болезней и врачи-инфекционисты и медсёстры сделали всё возможное и невозможное, чтобы дети родились здоровыми: липчанке назначили антиретровирусную терапию, которая остановила размножение вируса.
В результате количество вируса снизилось до неопределяемого уровня и оставалось таким до самых родов. А на 38-й неделе на свет появились две совершенно здоровые девочки.
Всего в Липецкой области у ВИЧ-инфицированных матерей родились 524 здоровых ребёнка.
2
1
0
4
1
Комментарии (1)