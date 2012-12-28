Женщина узнала о диагнозе во время третей беременности. Но это не помешало появиться девочкам на свет.



Всего в Липецкой области у ВИЧ-инфицированных матерей родились 524 здоровых ребёнка.

Липчанка с ВИЧ родила здоровую двойню и стала многодетной матерью. Как сообщает министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина, о диагнозе ВИЧ женщина узнала, когда пришла на обследование во время третей беременности.Женщина обратилась в Липецкий областной центр инфекционных болезней и врачи-инфекционисты и медсёстры сделали всё возможное и невозможное, чтобы дети родились здоровыми: липчанке назначили антиретровирусную терапию, которая остановила размножение вируса.В результате количество вируса снизилось до неопределяемого уровня и оставалось таким до самых родов. А на 38-й неделе на свет появились две совершенно здоровые девочки.