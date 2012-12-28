Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Здоровье
658
сегодня, 16:47
1

Липчанка с ВИЧ родила здоровую двойню

Женщина узнала о диагнозе во время третей беременности. Но это не помешало появиться девочкам на свет.

Липчанка с ВИЧ родила здоровую двойню и стала многодетной матерью. Как сообщает министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина, о диагнозе ВИЧ женщина узнала, когда пришла на обследование во время третей беременности.

Женщина обратилась в Липецкий областной центр инфекционных болезней и врачи-инфекционисты и медсёстры сделали всё возможное и невозможное, чтобы дети родились здоровыми: липчанке назначили антиретровирусную терапию, которая остановила размножение вируса.

В результате количество вируса снизилось до неопределяемого уровня и оставалось таким до самых родов. А на 38-й неделе на свет появились две совершенно здоровые девочки. 

Всего в Липецкой области у ВИЧ-инфицированных матерей родились 524 здоровых ребёнка.

ВИЧ
СПИД
2
1
0
4
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лиза
сегодня, 17:09
Спасибо врачам.
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить