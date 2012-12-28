В Липецкой области погода остается ветреной и прохладной

Температура воздуха все еще на 6-7 градусов ниже нормы.



В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, интенсивность осадков снизится, ветер начнет стихать. Затем на территорию региона распространится влияние Скандинавского антициклона, температура воздуха начнет расти.Среднесуточные температуры составят 3-4 градусов тепла, что на 6-7 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 апреля в Липецкой области ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -2 до +3, днем — от +6 до +11.В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ночью на улице около 0 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.День 29 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году — 4 градуса мороза.