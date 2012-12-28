У любителя пьяной езды конфисковали «Шевроле Круз»
Мужчина уже был лишён прав, но снова сел за руль пьяным.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, пьяного мужчину за рулём «Шевроле» инспекторы ДПС остановили днём 2 января на дороге «Елец-Талица-Красное». Проходить медицинское освидетельствование водитель отказался.
Выяснилось, что ранее за нетрезвое вождение его лишили водительских прав. На этот раз последовала уже уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения (по части первой статьи 264.1 УК РФ). Также мужчине назначено 100 часов обязательных работ с лишением прав на два года.
