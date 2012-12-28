Покупка в интернете обернулась тремя годами колонии

Вскоре после похода за закладкой покупатель оказался в полиции.

26-летний усманец получил три года колонии общего режима за приобретение и хранение наркотической смеси (по части второй статьи 228 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина собирался употребить наркотики и забрал из тайника-закладки ранее оплаченное в интернете запрещённое вещество. Спустя несколько часов он был задержан полицейскими за совершение административного правонарушения, и в ходе обыска у него обнаружили наркотики, причём речь идёт о крупном размере.