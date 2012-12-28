Суд в Липецкой области отменил штраф водителю за непристегнутый ремень

Оказалось, что при назначении штрафа фото автоматической камеры внимательно не рассмотрели.

Елецкий районный суд Липецкой области отменил постановление Госавтоинспекции о привлечении юрлица к административной ответственности по статье 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности). Организации, которой принадлежал автомобиль, назначили штраф в 1,5 тысячи рублей.Правонарушение зафиксировала автоматическая камера. Но представитель компании указал, что на снимке камеры водитель пристегнут.— Суд согласился с жалобой организации. Постановление Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области отменено, производство по делу прекращено,— сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.