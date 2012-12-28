Суд отправил под домашний арест чаплыгинскую чиновницу подозреваемую в афере с муниципальным контрактом
Житель Хлевного убил приятеля ударом головы в лицо
Суд приговорил его к 1,5 годам ограничения свободы.
Преступление охранник сельхозпредприятия совершил 9 августа прошлого года на рабочем месте. Он поссорился с коллегой и ударил его головой в лицо. От удара мужчина упал и получил смертельную травму головы.
Как сообщили в объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, суд назначил охраннику наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года. Также с него в пользу родственников погибшего взыскан 1 миллион 137 тысяч рублей — в счёт компенсации морального вреда, расходов на погребение и судебных издержек.
