Всю неделю в Липецке не было даже неблагоприятных метеоусловий
Погода в Липецке
Поворот через две сплошные закончился штрафом для водителя «Мерседеса»
Происшествия
Суд в Липецкой области отменил штраф водителю за непристегнутый ремень
Происшествия
Светофор упал на мужчину и женщину в Липецке
Происшествия
В отставку ушла бессменный председатель Счётной палаты Липецка Марина Зиборова
Общество
В Липецкой области дождь, мокрый снег и заморозки
Погода в Липецке
У мэра Липецка появится заместитель по делам СВО
Общество
У пострадавшей при падении светофора женщины — переломы ноги и ребер, состояние её мужа тяжелее
Происшествия
Сегодня в Липецке: фестиваль правильного кино, готовы ли липчане к 6-дневной рабочей неделе
Общество
Житель Хлевного убил приятеля ударом головы в лицо
Происшествия
Липчанин не дал уехать пьяному водителю и вызвал полицию
Происшествия
Читать все
У пострадавшей при падении светофора женщины — переломы ноги и ребер, состояние её мужа тяжелее
Происшествия
Светофор упал на мужчину и женщину в Липецке
Происшествия
24-летняя девушка перевела «работодателю» 48 000 рублей
Происшествия
После вмешательства прокуратуры вдова и дочь участника СВО получили региональную выплату
Общество
Житель Липецка насмерть забил собутыльника доской в Курской области
Происшествия
Татьяна Дьяконова: «Многие законодательные инициативы родились на нашей липецкой земле»
Общество
Корова лягнула мужчину — его работодателю это обошлось в 900 000 рублей
Происшествия
От Большого Хомутца до Липовки отремонтируют дорогу
Общество
Покупка в интернете обернулась тремя годами колонии
Происшествия
У любителя пьяной езды конфисковали «Шевроле Круз»
Происшествия
Читать все
Общество
47
8 минут назад

Татьяна Дьяконова: «Многие законодательные инициативы родились на нашей липецкой земле»

Депутат Государственной думы VIII созыва от партии «Единая Россия» Татьяна Дьяконова подвела итоги своей пятилетней работы и сообщила об участии в партийных праймериз.

Свое решение баллотироваться Татьяна Дьяконова объяснила желанием принести региону еще больше пользы — есть опыт, понимание существующих проблем, видение путей их решения и практика слаженной работы с командой губернатора Липецкой области. Ключевым ориентиром в работе она назвала Народную программу «Единой России». По ее словам, это живой документ, который не только отражает потребности жителей, но и помогает решать их проблемы.

Татьяна Дьяконова — инициатор и соавтор 36 законов: они касались вопросов образования, трудоустройства подростков, молодёжной политики, мер поддержки участников СВО и их семей. Сегодня она отчиталась о своей парламентской деятельности.

Поддержка участников СВО и их семей


Блок законопроектов по поддержке участников СВО и их семей Татьяна Дьяконова называла ключевым направлением своей работы в Госдуме. Многие законотворческие инициативы, по ее словам, появились после встреч с жителями Липецкой области.

Так, после обращения семьи погибшего на СВО лейтенанта Александра Бьелича удалось упростить процедуру вступления в наследство. Самим родителям Александра Бьелича, чтобы вступить в наследство, пришлось обращаться в суд.

— Это неправильная ситуация, когда родители погибших бойцов через суд из-за волокиты документов пытаются доказать право на наследство. Вместе с юристами, с активистами липецкого филиала Комитета воинов семей Отечества мы начали её прорабатывать. Обратились к президенту Федеральной нотариальной палаты РФ Константину Корсику и совместно добились того, чтобы срок вступления в наследство был продлён. Теперь липецкая инициатива помогает и другим людям, — рассказала Татьяна Дьяконова.

Ещё одна важная принятая мера — включение в трудовой стаж периода пребывания граждан в добровольческих формированиях. Теперь при назначении пенсий за выслугу лет они будут засчитываться.

Большое внимание в своей работе Татьяна Дьяконова уделяет адаптации участников СВО к мирной жизни. Так, один из законов, соавтором которого она стала, позволяет бойцам бесплатно получать второе среднее профессиональное образование. Это возможность для них получить новую профессию и найти себя.

Трудовое законодательство и образование


Одним из важных законов в части защиты трудовых прав Татьяна Дьяконова назвала принятие нормы о введении штрафов за сокрытие травм на производстве. По ее словам, это системная история — выявлено пять тысяч таких нарушений, и введение жёстких санкций для работодателей должно искоренить назревшую проблему.

По инициативе Татьяны Дьяконова Липецкая область наравне с Москвой и Санкт-Петербургом была включена в федеральный проект по упрощённой сдаче ОГЭ (основного государственного экзамена) для девятиклассников, которые осознанно выбирают поступление в колледжи. Такие ученики получили возможность сдавать только два экзамена — русский язык и математику, а не четыре, как было раньше. Эксперимент оказался достаточно успешным - более 60% девятиклассников выбрали обучение в колледжах.

Она отметила, что в деле профориентации Липецкая область работает на опережение. Так, по инициативе депутата в регионе был запущен проект для школьников «В будущее с уверенностью». В проекте участвуют уже более 5 тысяч школьников со всего региона, более 2500 ребят получили удостоверения о первой профессии, возрастная планка снижена до 5 класса.

По словам Татьяны Дьяконовой, системная работа региона по профориентации молодежи, активное развитие кластеров «Профессионалитета» и проект «В будущее с уверенностью» помогли добиться отличных результатов на федеральном уровне. В выигрыше остаются все. Ребята получают специальность, которая востребована на рынке труда. Предприятия обретают готовых специалистов. Экономика региона и страны укрепляется благодаря притоку квалифицированных кадров.

Работа с обращениями жителей


Большое внимание Татьяна Дьяконова уделяет работе с обращениями граждан: встречается с жителями Липецкой области во время региональных недель. Всего депутат получила около 1500 обращений по разным темам. Она отметила, что большинство вопросов удается решить оперативно благодаря слаженной работе с командой губернатора Липецкой области, с местными властями. Но есть ряд вопросов, которые требуют проработки на федеральном уровне. Среди них немало обращений от участников СВО и их родных — помочь в оформлении полагающихся выплат, с получением награды, медицинской помощи.

«К примеру, помогли бойцу восстановить утерянные документы, буквально по крупицам собирая его дело. Помогли изменить формулировку причины инвалидности у другого бойца — с общего заболевание на боевое ранение. Другая история, о которой не могу не сказать — мы помогли вернуться из плена бойцу, жителю Липецкой области. Были на постоянной связи с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, ее командой, за что ей огромная благодарность. Боец дома – и это большое счастье. Много межведомственных вопросов, нужно подключение разных структур, на это уходит больше времени, но вопросы все жизненно важные. Не бывает крупных или мелких. За каждым — история конкретного человека, которому нужно обязательно помочь,— подчеркнула Татьяна Дьяконова.
Татьяна Дьяконова
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
