Татьяна Дьяконова: «Многие законодательные инициативы родились на нашей липецкой земле»

Депутат Государственной думы VIII созыва от партии «Единая Россия» Татьяна Дьяконова подвела итоги своей пятилетней работы и сообщила об участии в партийных праймериз.

Свое решение баллотироваться Татьяна Дьяконова объяснила желанием принести региону еще больше пользы — есть опыт, понимание существующих проблем, видение путей их решения и практика слаженной работы с командой губернатора Липецкой области. Ключевым ориентиром в работе она назвала Народную программу «Единой России». По ее словам, это живой документ, который не только отражает потребности жителей, но и помогает решать их проблемы.Татьяна Дьяконова — инициатор и соавтор 36 законов: они касались вопросов образования, трудоустройства подростков, молодёжной политики, мер поддержки участников СВО и их семей. Сегодня она отчиталась о своей парламентской деятельности.

Поддержка участников СВО и их семей

Блок законопроектов по поддержке участников СВО и их семей Татьяна Дьяконова называла ключевым направлением своей работы в Госдуме. Многие законотворческие инициативы, по ее словам, появились после встреч с жителями Липецкой области.Так, после обращения семьи погибшего на СВО лейтенанта Александра Бьелича удалось упростить процедуру вступления в наследство. Самим родителям Александра Бьелича, чтобы вступить в наследство, пришлось обращаться в суд.— Это неправильная ситуация, когда родители погибших бойцов через суд из-за волокиты документов пытаются доказать право на наследство. Вместе с юристами, с активистами липецкого филиала Комитета воинов семей Отечества мы начали её прорабатывать. Обратились к президенту Федеральной нотариальной палаты РФ Константину Корсику и совместно добились того, чтобы срок вступления в наследство был продлён. Теперь липецкая инициатива помогает и другим людям, — рассказала Татьяна Дьяконова.Ещё одна важная принятая мера — включение в трудовой стаж периода пребывания граждан в добровольческих формированиях. Теперь при назначении пенсий за выслугу лет они будут засчитываться.Большое внимание в своей работе Татьяна Дьяконова уделяет адаптации участников СВО к мирной жизни. Так, один из законов, соавтором которого она стала, позволяет бойцам бесплатно получать второе среднее профессиональное образование. Это возможность для них получить новую профессию и найти себя.

Трудовое законодательство и образование

Одним из важных законов в части защиты трудовых прав Татьяна Дьяконова назвала принятие нормы о введении штрафов за сокрытие травм на производстве. По ее словам, это системная история — выявлено пять тысяч таких нарушений, и введение жёстких санкций для работодателей должно искоренить назревшую проблему.По инициативе Татьяны Дьяконова Липецкая область наравне с Москвой и Санкт-Петербургом была включена в федеральный проект по упрощённой сдаче ОГЭ (основного государственного экзамена) для девятиклассников, которые осознанно выбирают поступление в колледжи. Такие ученики получили возможность сдавать только два экзамена — русский язык и математику, а не четыре, как было раньше. Эксперимент оказался достаточно успешным - более 60% девятиклассников выбрали обучение в колледжах.Она отметила, что в деле профориентации Липецкая область работает на опережение. Так, по инициативе депутата в регионе был запущен проект для школьников «В будущее с уверенностью». В проекте участвуют уже более 5 тысяч школьников со всего региона, более 2500 ребят получили удостоверения о первой профессии, возрастная планка снижена до 5 класса.По словам Татьяны Дьяконовой, системная работа региона по профориентации молодежи, активное развитие кластеров «Профессионалитета» и проект «В будущее с уверенностью» помогли добиться отличных результатов на федеральном уровне. В выигрыше остаются все. Ребята получают специальность, которая востребована на рынке труда. Предприятия обретают готовых специалистов. Экономика региона и страны укрепляется благодаря притоку квалифицированных кадров.

Работа с обращениями жителей

Большое внимание Татьяна Дьяконова уделяет работе с обращениями граждан: встречается с жителями Липецкой области во время региональных недель. Всего депутат получила около 1500 обращений по разным темам. Она отметила, что большинство вопросов удается решить оперативно благодаря слаженной работе с командой губернатора Липецкой области, с местными властями. Но есть ряд вопросов, которые требуют проработки на федеральном уровне. Среди них немало обращений от участников СВО и их родных — помочь в оформлении полагающихся выплат, с получением награды, медицинской помощи.«К примеру, помогли бойцу восстановить утерянные документы, буквально по крупицам собирая его дело. Помогли изменить формулировку причины инвалидности у другого бойца — с общего заболевание на боевое ранение. Другая история, о которой не могу не сказать — мы помогли вернуться из плена бойцу, жителю Липецкой области. Были на постоянной связи с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, ее командой, за что ей огромная благодарность. Боец дома – и это большое счастье. Много межведомственных вопросов, нужно подключение разных структур, на это уходит больше времени, но вопросы все жизненно важные. Не бывает крупных или мелких. За каждым — история конкретного человека, которому нужно обязательно помочь,— подчеркнула Татьяна Дьяконова.