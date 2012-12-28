Собутыльник убил 30-летнего липчанина за то, что тот в гостях обмочился во сне

Сегодня суд изберет ему меру пресечения.

Сегодня следователь Советского отдела по Липецку регионального Следкома будет просить суд арестовать 24-летнего мужчину по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений 30-летнему собутыльнику, от которых тот скончался (ч.4 ст. 111 УК РФ).По данным пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области, 30-летний житель Сырского Рудника 24 марта пришел в гости к своему знакомому и его сожительнице в квартиру на улице Ангарской. Очевидно, застолье удалось, раз гость заснул мертвецким сном на диване чужой квартиры. Утром следующего дня хозяин квартиры обнаружил, что его собутыльник обмочился во сне. Недовольный испорченной мебелью, мужчина несколько раз ударил проснувшегося товарища ногой в живот. Гостю стало плохо, он потерял сознание. Вызванная бригада скорой помощи констатировала его смерть.Вскрытие показало, что 30-летний липчанин умер от тупой травмы живота.