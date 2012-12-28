Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Происшествия
1125
сегодня, 12:19
5

Собутыльник убил 30-летнего липчанина за то, что тот в гостях обмочился во сне

Сегодня суд изберет ему меру пресечения.

Сегодня следователь Советского отдела по Липецку регионального Следкома будет просить суд арестовать 24-летнего мужчину по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений 30-летнему собутыльнику, от которых тот скончался (ч.4 ст. 111 УК РФ).

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области, 30-летний житель Сырского Рудника 24 марта пришел в гости к своему знакомому и его сожительнице в квартиру на улице Ангарской. Очевидно, застолье удалось, раз гость заснул мертвецким сном на диване чужой квартиры. Утром следующего дня хозяин квартиры обнаружил, что его собутыльник обмочился во сне. Недовольный испорченной мебелью, мужчина несколько раз ударил проснувшегося товарища ногой в живот. Гостю стало плохо, он потерял сознание. Вызванная бригада скорой помощи констатировала его смерть.

Вскрытие показало, что 30-летний липчанин умер от тупой травмы живота.
убийство
0
3
9
5
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мила
26 минут назад
Если уж на это пошло , то теперь надо в гости в памперсах ходить . Мало ли что ? ... Соболезнование родным и близким .
Ответить
Вывод
28 минут назад
Ведите здоровый и трезвый образ жизни, занимайтесь спортом, не общайтесь, к кем попало и ночуйте дома.
Ответить
Ну
31 минуту назад
А вообще то если пить, то надо знать-где, с кем, сколько и когда.
Ответить
Дарья
54 минуты назад
Вывод : Пейте дома ! Целее будете .
Ответить
Правильнло
56 минут назад
Не надо пить!
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить