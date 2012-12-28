Сегодня в Липецке: на улице снег, родители школьников рассказали, куда планируют поступать их дети
Суд отправил под домашний арест чаплыгинскую чиновницу подозреваемую в афере с муниципальным контрактом
Липецкая вечЁрка: окончание отопительного сезона, человек с пистолетом и краснокнижные птенцы
Сегодня, 27 апреля, стала известна дата завершения отопительного сезона, полицейские рассказали, о человеке с пистолетом, и в заповеднике «Галичья гора» вылупились птенцы филина.
Так совпало, что именно сегодня и. о. мэра Липецка сообщила об окончани отопительного сезона, который и так сильно подзатянулся (в 2018 году батареи отключили 24 апреля, а в 2017 году — 26 апреля) Перекрыть трубы решено 30 апреля. Формально пять дней со среднесуточной температурой +8 градусов выдержать не удастся, однако если затянуть с отключением, то липчанам, живущим в домах без теплосчетчиков, придется заплатить дополниельные деньги.
Для сравнения, в Орле отопительный сезон завершили сегодня, 27 апреля, в Тамбове, Туле и Рязани дата пока не определена, в Воронеже батареи перекрыли 2 апреля, в Белгороде — 3 апреля, Курске — 13 апреля.
Новости о завершении сезона набрали более сотни комментариев.
«Должно поблагодарить действующего руководителя за тёплые дни в квартире в период похолодания. Перед смертью не надышишься, поэтому 30 числа самый подходящий вариант для отключения», — написал Советчик.
«Надо только помнить, что и воду горячую тоже отключат! Котельная Привокзальная каждый год так — мерзнем в апреле без отопления и горячей воды! Так что надо думать, что дороже деньги или здоровье?!» — добавил 357.
«Непонятно. Разве тяжело месяц разделить на количество дней с отоплением и пропорционально взять плату. Почему за весь месяц? Или в этой «РИР-Энерго» никто делить не умеет? — недоумевает Очевидец.
Сегодня GOROD48 спросил у липчан: «Вы согласны, что у природы нет плохой погоды?»
И вовремя новость подоспела. В Добринском округе чиновника оштрафовали на 20 000 рублей за то, что дороги от снега не расчистил.
В минувшее воскресенье жители улицы Юбилейной увидели мужчину с пистолетом.
Бдительные горожане вызвали полицию. Наряд ДПС выяснил, что пистолет игрушечный, у мужчины даже чек при себе имелся. Однако с ним все равно провели беседу о том, что в условиях всеобщей повышенной бдительности не стоит создавать стрессовых ситуаций.
«Совсем без царя в голове, нашёл чем внимание привлечь в такое время», — возмутился Александр Н.
И еще о криминальных новостях. Жителя Тербунского округа оштрафовали на 3 000 рублей за оскорбление продавщицы. Он обложил женщину матом, а в очреди стоял сотрудник прокуратуры и не дал спуску хаму.
«Переведите этого активного товарища в Липецк. Пусть с управляшками и Жилинспекцией борется. Начинает пусть с затопленного подвала нашего дома», — попросили Космонавтов 3/1.
Бывшего налогового инспектора и двух ее сообщников осудили за кражу из бюджета 6,9 миллиона рублей.
Инспектор в служебной базе нашла данные умерших граждан, у которых были переплаты по налогам, и подписала поддельные решения о возврате этих сумм. Но не в бюджет, а на счета подставных лиц.
Грязинский районный суд признал бывшего налоговика и двух ее сообщников виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил им от 3 до 4 лет заключения в колонии общего режима.
«Пал Иваныч Чичиков! Гоголь — мертвые души», — вспомнила Нонка.
Суд отправил под домашний арест чаплыгинскую чиновницу подозреваемую в афере с муниципальным контрактом.
По данным GOROD48, речь идет о проекте «Ворота в Раненбург» стоимостью 118,6 млн рублей, реализацию которого благополучно завалил подрядчик «ПСК Реновация». В отношении гендиректора компании Алексея Протасова Следком возбудил уголовные дела о приготовлении к даче взятки и мошенничестве.
В заповеднике «Галичья гора» вылупились два птенца краснокнижного филина.
Птенцов уже отсадили от родителей и окольцевали. Возможно, они будут не единственным потомством редких птиц в 2026 году.
Проект по восстановлению популяции филинов уникальный для России. Его заповедник реализует совместно с НЛМК. В регионе на протяжении последнего десятилетия регистрировали всего 2-3 гнезда этой птицы.
«Здорово! Очень достойная птица, красивая и умная! Спасибо всем кто это делает!», — написала Правда.
Сегодня ночью в Липецке от 0 до +2 градусов, а завтра днем — от +8 до +10 градусов и мокрый снег.
