«Ларгус» влетел в дерево на тротуаре: водитель госпитализирован

За пятницу и выходные дни на дорогах области пострадали три человека.



В начале пятого утра 24 апреля в Ельце на улице 9 Декабря 46-летний водитель «Лады Ларгуса» не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево на тротуаре возле корпуса городской больницы. С травмами водителя госпитализировали.Тем же утром в Липецке на дороге Орел – Тамбов столкнулись автомобилей «Тойота» под управлением 64-летнего мужчины и «Шкода» с 43-летним водителем. Травмы в аварии получила 45-летняя пассажирка «Шкоды», женщина доставлена в больницу.26 апреля в Грязинском районе на дороге Липецк – Грязи –Песковатка 34-летний водитель «Шкоды» не справился с управлением и съехал с дороги. В аварии получила травмы его 20-летняя пассажирка, после оказания помощи она была отпущена.Также за три дня автоинспекторы зарегистрировали 48 фактов столкновений автомобилей, которые обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 7194 нарушения ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 30 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 330.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 6421 случай выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 76 нарушений», — сообщает Госавтоинспекция.