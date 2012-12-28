Сегодня в Липецке: фестиваль правильного кино, готовы ли липчане к 6-дневной рабочей неделе
Суд отправил под домашний арест чаплыгинскую чиновницу подозреваемую в афере с муниципальным контрактом
Липецкая вечЁрка: окончание отопительного сезона, человек с пистолетом и краснокнижные птенцы
У пострадавшей при падении светофора женщины — переломы ноги и ребер, состояние её мужа тяжелее
Конструкция не выдержала порывов ветра.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Минздрава Липецкой области, женщина уже полностью обследована, у неё переломы ноги и ребер. Пациентка госпитализирована в травматологию. Её состояние медики оценивают как не угрожающее жизни.
Мужчину ещё обследуют. Его состояние тяжелее.
После всех обследований будет принято решение: или мужчину сразу отправят в операционную, или его положат в реанимацию. Состояние пострадавшего нестабильное.
Напомним, конструкция не выдержала нагрузки от порывов ветра. На перекрестке уже работает бригада «Липецкгорсвета», она восстанавливает светофор.
