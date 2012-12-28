Корова лягнула мужчину — его работодателю это обошлось в 900 000 рублей

Суд защитил права пострадавшего на рабочем месте сотрудника.

Усманский районный суд взыскал с сельскохозяйственной компании компенсацию в пользу травмированного на рабочем месте сотрудника, его жены и сына. Самому мужчине присудили 700 000 рублей, членам его семьи — по 100 000 рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, этот несчастный случай произошёл ещё в ноябре 2023 года. Мужчина получил тяжелые травмы во время ухода за крупным рогатым скотом. Когда работник вошёл в коровник, животные переполошились и одна корова его лягнула. Мужчина упал, корова тоже. Они буквально схлестнулись друг с другом.Несмотря на длительное лечение, здоровье мужчины до конца не восстановилось, он не может выполнять работу по хозяйству, содержать придомовой участок и огород, вынужден принимать обезболивающие препараты.В ходе расследования инцидента стороны работодателя выявлена неудовлетворительная организация производства работ, поэтому компанию обязали выплатить компенсацию морального вреда.