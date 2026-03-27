Вандалы повредили перила на улице Октябрьской

Перила обещают восстановить до конца апреля.

Накануне липчане рассказали GOROD48 об упавших на перекрестке улиц Фрунзе и Октябрьской напротив музея «Городская управа» перилах.«Перила из нержавейки, дорогие, были установлены в прошлом году для спуска к пешеходному переходу. И года не простояли, так как и не были укреплены стойками в земле. Лежат, ждут, когда их ночью отнесут в скупку», — говорилось в обращении в редакцию.Сегодня в мэрии Липецка нам сообщили: перила на Октябрьской,61 повреждены вандалами.— Подрядная организация уже забрала поручень на свою базу. Сейчас она занимается закупкой недостающих деталей, после чего сразу приступит к монтажу. Перила будут полностью восстановлены до конца апреля, — сообщили в мэрии.