Гендиректора дорожной компании подозревают в крупном мошенничестве
По данным следствия, предназначенные на ремонт дорог в Елецком и Лебедянском округах деньги, он использовал по другому назначению. Государству нанесен ущерб в 300 миллионов рублей.
По версии следствия, гендиректор заключил два госконтракта на выполнение работ в Елецком и Лебедянском округах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Полученные по контрактам бюджетные деньги он вместе с коллегами обратил в пользу фирмы и распределил их своему усмотрению, направив, в том числе, на выполнение других контрактов.
«С целью придания правомерного вида расходованию средств фигуранты оформили фиктивные финансово-хозяйственные документы, содержащие недостоверные сведения о якобы целевом использовании бюджетных средств. В результате противоправных действий бюджету региона причинён ущерб на сумму более 300 млн рублей», — сообщили в Следкоме.
Преступление было выявлено во взаимодействии СК с УФСБ России по Липецкой области.
«В ходе расследования проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, изъята документация, допрашиваются свидетели, устанавливаются иные лица, причастные к мошеннической схеме», — добавили в областном управлении Следственного комитета.
