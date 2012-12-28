Гендиректора дорожной компании подозревают в крупном мошенничестве

Следком возбудил в отношении генерального директора компании, специализирующейся на строительстве автодорог, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).По версии следствия, гендиректор заключил два госконтракта на выполнение работ в Елецком и Лебедянском округах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Полученные по контрактам бюджетные деньги он вместе с коллегами обратил в пользу фирмы и распределил их своему усмотрению, направив, в том числе, на выполнение других контрактов.«С целью придания правомерного вида расходованию средств фигуранты оформили фиктивные финансово-хозяйственные документы, содержащие недостоверные сведения о якобы целевом использовании бюджетных средств. В результате противоправных действий бюджету региона причинён ущерб на сумму более 300 млн рублей», — сообщили в Следкоме.Преступление было выявлено во взаимодействии СК с УФСБ России по Липецкой области.«В ходе расследования проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, изъята документация, допрашиваются свидетели, устанавливаются иные лица, причастные к мошеннической схеме», — добавили в областном управлении Следственного комитета.