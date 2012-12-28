От Большого Хомутца до Липовки отремонтируют дорогу

Ремонт участка трассы Липецк-Борисовка закончат к 2027 году.

Житель Липецкой области попросил GOROD48 опубликовать запись видеорегистратора, на котором изъеденная ямами и латками дорога в Добровском округе.«Несколько лет уже невозможно проехать участок дороги Липецк-Борисовка от Большого Хомутца до Липовки», — возмущается липчанин.Оказалось, что терпеть неудобства осталось не так долго. 5-километровый участок дороги отремонтируют в 2026–2027 годах, рассказали GOROD48 в пресс-службе регионального министерства дорог и транспорта. Трассу Липецк-Борисовка ремонтируют частями с 2023 года, и уже приведены в порядок 13 километров дороги.