Липецкая вечЁрка: скелет в саду, отставка министра и жертвы гололеда

Сегодня, 17 ноября, стало известно о том, что в садоводческом товариществе «Цементник» нашли скелетированный труп женщины, руководитель регионального минздрава Анна Маркова перешла на другую работу, и липчане пострадали от гололеда.