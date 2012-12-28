Семеро по лавкам: мать шестерых детей получила на несуществующего седьмого ребенка 345 394 рубля
Липецкая вечЁрка: скелет в саду, отставка министра и жертвы гололеда
Сегодня, 17 ноября, стало известно о том, что в садоводческом товариществе «Цементник» нашли скелетированный труп женщины, руководитель регионального минздрава Анна Маркова перешла на другую работу, и липчане пострадали от гололеда.
Обстоятельства смерти женщины сейчас выясняет Следком.
«Вот так живет человек никому не нужный. Пропал, и ладно. Зато сейчас, если что есть наследовать, все активизируются», — написала Правда.
Региональный министр здравоохранения Анна Маркова сегодня через свой Telegram-канал попрощалась с подчиненными, сообщив, что переходит на работу в недавно открывшийся Липецкий филиал Российского университета медицины. На какую должность, пока неясно.
Обязанности министра исполняет заместитель Анны Марковой 38-летняя Лилия Самошина.
Как сообщили в правительстве области, в ранге и. о. министра она останется «до назначения руководителя ведомства в установленном порядке». В таком же статусе исполняющей обязанности больше года провела и Анна Маркова: и. о. тогда еще начальника управления здравоохранения она была назначена 28 декабря 2023 года, а министром стала 11 марта 2025-го — после согласования ее кандидатуры в Минздраве РФ.
Новый руководитель областного минздрава Лилия Самошина с отличием окончила Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н.И. Бурденко. Свою карьеру она начала в 2012 году врачом-неврологом Добринской центральной районной больницы. С 2018 года была заместителем главного врача по поликлинической работе в этой больнице, а в 2020 году ее возглавила. С ноября 2023 года занимала должность заместителя главы облздрава.
Ночью в Липецке прошел ледяной дождь. Несмотря на то, что коммунальщики обрабатывали дороги, сразу несколько липчан оказались в больнице с травмами. Не повезло жителю села Падворки Грязинского района, и двум липчанам, упавшим на площади Петра Великого и улице Бунина. При этом в травмпунктах наплыва пациентов зафиксировано не было.
«А на Бунина плитка, на ней ускорение удваивается», — пояснила Тыква.
«Я сегодня тоже спикировала неплохо», — призналась Липчанка.
«Необходимо иметь каждому ледоступы», — посоветовала Алька.
«А ещё надо каждому иметь: каски, наколенники, защиту для рук и ещё подушку прикрепить на пятую точку», — добавила Горожанка.
В ожоговом центре лечат 35-летнего мужчину, который обморозил руки. Его нашли на улице прохожие.
Жителю села Введенка Липецкого округа диагностировали обморожения рук и ног самой серьёзной — четвёртой степени. Ему грозит ампутация.
Сегодня отмечается Международный день недоношенных детей. В Липецком областном перинатальном центре в год спасают примерно по 350 младенцев, родившихся с аномально малым весом. В этом году среди них оказались два малыша с весом менее 500 граммов
«Мы тоже родились в перинатальном при экс и тяжёлом вуи, асфиксии и кровоизлиянии. Малыш неделю провел в реанимации, и эти дни казались вечностью. Но суперврачи реаниматологи и ОПН спасли моего малыша. И спасают таких крох. Идёшь по коридору реанимации и дышать больно, сколько деток там борются за жизнь, а настоящие профессионалы и любовь родителей не дают им покинуть мир раньше положенного», — написала Мама.
Завтра снова ожидается дождь, при этом для ноября будет очень тепло: от +11 до +13 градусов.
Такие значения близки к температурному рекорду: за 119 лет метеонаблюдений в Липецке теплее 18 ноября было лишь в 2002 году, когда воздух прогрелся до +14 градусов.
