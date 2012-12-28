Все новости
Министр здравоохранения перешла на работу в липецкий медвуз
Общество
Первая жертва мороза: 35-летнему мужчине грозит ампутация рук и ног
Здоровье
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
Происшествия
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
Из кризисного центра ушла молодая мать с младенцем: СК просит помощи в ее поиске
Происшествия
Грабитель набросился на аптекаря с кулаками
Происшествия
«Скорые» развезли по больницам трех жертв утреннего гололеда
Общество
Лесники ликвидируют стоянки «промысловиков» и бомжей
Общество
В Липецке три человека эвакуированы из горящей пятиэтажки
Происшествия
В Липецке гололед: прошел ледяной дождь
Погода в Липецке
«Как нам попасть домой?»
Общество
Удобный и безопасный: металлурги оценили обновленный подземный переход на Новолипецке
Общество
Свет в центре Липецка обещают дать в течение двух часов
Общество
Набросившуюся на водителя автобуса ельчанку оштрафовали на 5000 рублей
Происшествия
370 жителям улицы Космонавтов пересчитали плату за горячую воду
Общество
Из-за отключения света в центре Липецка не работают светофоры
Общество
Семеро по лавкам: мать шестерых детей получила на несуществующего седьмого ребенка 345 394 рубля
Происшествия
В области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: скелет в саду, отставка министра и жертвы гололеда
Общество
В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду
Общество
Общество
411
сегодня, 20:25

Липецкая вечЁрка: скелет в саду, отставка министра и жертвы гололеда

Сегодня, 17 ноября, стало известно о том, что в садоводческом товариществе «Цементник» нашли скелетированный труп женщины, руководитель регионального минздрава Анна Маркова перешла на другую работу, и липчане пострадали от гололеда.

Накануне в садоводческом товариществе «Цементник» дачник  нашел скелетированный труп 50-летней соседки по участку.

Обстоятельства смерти женщины сейчас выясняет Следком.

«Вот так живет человек никому не нужный. Пропал, и ладно. Зато сейчас, если что есть наследовать, все активизируются», — написала Правда.

Региональный министр здравоохранения Анна Маркова сегодня через свой Telegram-канал попрощалась с подчиненными, сообщив, что переходит на работу в недавно открывшийся Липецкий филиал Российского университета медицины. На какую должность, пока неясно.

Обязанности министра исполняет заместитель Анны Марковой 38-летняя Лилия Самошина.



Как сообщили в правительстве области, в ранге и. о. министра она останется «до назначения руководителя ведомства в установленном порядке». В таком же статусе исполняющей обязанности больше года провела и Анна Маркова: и. о. тогда еще начальника управления здравоохранения она была назначена 28 декабря 2023 года, а  министром стала 11 марта 2025-го — после согласования ее кандидатуры в Минздраве РФ.

Новый руководитель областного минздрава Лилия Самошина с отличием окончила Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н.И. Бурденко. Свою карьеру она начала в 2012 году врачом-неврологом Добринской центральной районной больницы. С 2018 года была заместителем главного врача по поликлинической работе в этой больнице, а в 2020 году ее возглавила. С ноября 2023 года занимала должность заместителя главы облздрава.

Ночью в Липецке прошел ледяной дождь. Несмотря на то, что коммунальщики обрабатывали дороги, сразу несколько липчан оказались в больнице с травмами. Не повезло жителю села Падворки Грязинского района, и двум липчанам, упавшим на площади Петра Великого и улице Бунина. При этом в травмпунктах наплыва пациентов зафиксировано не было.

«А на Бунина плитка, на ней ускорение удваивается», — пояснила Тыква.

«Я сегодня тоже спикировала неплохо», — призналась Липчанка.

«Необходимо иметь каждому ледоступы», — посоветовала Алька.

«А ещё надо каждому иметь: каски, наколенники, защиту для рук и ещё подушку прикрепить на пятую точку», — добавила Горожанка.

В ожоговом центре лечат 35-летнего мужчину, который обморозил руки. Его нашли на улице прохожие.

Жителю села Введенка Липецкого округа диагностировали обморожения рук и ног самой серьёзной — четвёртой степени. Ему грозит ампутация.

Сегодня отмечается Международный день недоношенных детей. В Липецком областном перинатальном центре в год спасают примерно по 350 младенцев, родившихся с аномально малым весом. В этом году среди них  оказались два малыша с весом менее 500 граммов

«Мы тоже родились в перинатальном при экс и тяжёлом вуи, асфиксии и кровоизлиянии. Малыш неделю провел в реанимации, и эти дни казались вечностью. Но суперврачи реаниматологи и ОПН спасли моего малыша. И спасают таких крох. Идёшь по коридору реанимации и дышать больно, сколько деток там борются за жизнь, а настоящие профессионалы и любовь родителей не дают им покинуть мир раньше положенного», — написала Мама.

Завтра снова ожидается дождь, при этом для ноября будет очень тепло:  от +11 до +13 градусов.

Такие значения близки к температурному рекорду: за 119 лет метеонаблюдений в Липецке теплее 18 ноября было лишь в 2002 году, когда воздух прогрелся до +14 градусов.
