СК начал доследственную проверку.

16 ноября в СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины. Её личность уже установлена — липчанке было 50 лет. Тело обнаружил её сосед по дачному участку.— По данному факту Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку. Обстоятельства смерти женщины устанавливают, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.