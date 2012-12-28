Все новости
Происшествия
1324
59 минут назад
4

В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины

СК начал доследственную проверку. 

16 ноября в СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины. Её личность уже установлена — липчанке было 50 лет. Тело обнаружил её сосед по дачному участку.

— По данному факту Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку. Обстоятельства смерти женщины устанавливают, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
труп
0
7
1
1
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Петр
13 минут назад
Что же ее никто не искал? …… раньше люди были более дружные… а сейчас каждый сам по. себе…(((… какое время пришло…… ((
Ответить
СССР
20 минут назад
быстро сосед за бесапкоился об отсутствии соседки!
Ответить
Борменталь
34 минуты назад
Последствия прививок от ковида
Ответить
Правда
34 минуты назад
Вот так живет человек никому не нужный. Пропал и ладно. За то сейчас, если что есть наследовать, все активизируются.
Ответить
