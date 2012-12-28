На новых остановках в «Елецком» и у Петровского рынка появятся камеры наблюдения и электронные табло
Ельчанку напугали оформленным на неё миллионным кредитом и потребовали срочно его погасить
Липчанин перекусил тросик и уехал на чужом велосипеде, но его записала камера наблюдения
Происшествия
1324
59 минут назад
4
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
СК начал доследственную проверку.
— По данному факту Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку. Обстоятельства смерти женщины устанавливают, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
0
7
1
1
0
Комментарии (4)