Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Игорь Артамонов призвал не поддаваться панике
Общество
Часть ТРЦ «Европа» на Советской отошла государству по иску Генпрокуратуры
Общество
Мужчину снимали с пятого этажа на улице Бескрайней
Происшествия
Ельчанин пахал огород и борона культиватора вонзилась ему в ногу
Общество
В Долгоруковском округе беспилотник врезался в дерево: повреждены остекление и двери в нескольких домах
Происшествия
Липецкая вечЁрка: ДТП с тремя погибшими, губернатор успокаивает и Зеленый остров готов к открытию
Общество
Берёза насмерть придавила 46-летнего мужчину
Происшествия
Сталевар, строитель, рудознатец, кузнец: памятник основателям Липецка собран
Общество
С каким проблемами вы сталкиваетесь при переводе школьников на дистант?
Говорит Липецк
Лось выбежал на дорогу: ущерб от ДТП пытались взыскать с лесхоза и администрации округа
Происшествия
Читать все
На улице Крайней снова порвало водопровод
Общество
Снятый спасателями с пятого этажа липчанин оказался постоянным клиентом наркодиспансера
Происшествия
Пятиэтажный дом без света и воды уже сутки
Общество
Берёза насмерть придавила 46-летнего мужчину
Происшествия
Отца оштрафовали за неприличные сообщения дочери в мессенджерах
Общество
В Лев-Толстовской больнице протекла крыша и обвалился потолок: с подрядчика требуют миллион рублей
Общество
Липчанин пытался убить отца, но тот сумел убежать
Происшествия
46-летняя женщина вступилась за сожителя и вонзила нож в спину его обидчика
Происшествия
Липчанка заплатила за замену счётчика 350 000 рублей
Происшествия
Статистика: в Липецкой области выросло производство лекарств, текстиля и мебели
Экономика
Читать все
Общество
807
сегодня, 13:20
5

Пятиэтажный дом без света и воды уже сутки

При этом о причине аварии жильцам дома никто не рассказывает.

С 12 мая обесточен дом № 3 по Осеннему проезду. Нет в нем и воды.

«Какой-то ужас, ни света, ни воды! Зарядки на телефоне кончаются, люди не знают, как будут вставать на работу. Не могут приготовить еду детям. Информации нет: когда включат и из-за чего выключили свет», — рассказала GOROD48 о положении своем и соседей одна из жительниц дома.

В «Липецкэнерго» GOROD48 сообщили, что причина — в технологическом нарушении на сетях Левобережья. Восстановительные работы ведутся, а часть потребителей уже переведена на резервные схемы электроснабжения.

«На данной территории эксплуатируются сети двух собственников. В настоящее время смежная организация ведет работы на силовом оборудовании в зоне своей ответственности. Сразу по окончанию этих работ специалисты «Липецкэнерго» восстановят электроснабжение потребителей в полном объеме.», — говорится в ответе компании на наш запрос.

В «РВК-Липецк» сообщили, что не ограничивали подачу воды, и в диспетчерскую жалоб на ее отсутствие не поступало. Если такие будут, компания проверит сети и, в случае необходимости, примет меры.
отключение света и воды
0
3
4
0
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Занудв
23 минуты назад
В наш дом уже больше года не приносят больше половины квитанций ЖКХ. Точнее приносят, но квитанции 3** попадают в 1** квартиру. Варианты различны. А ЖКХники прячутся за роботы, которые ссылаются на Почту России. Но все хорошо в королевстве датском. Бедные несчастные почтальоны (конечно, не все) устраиваются во все доступные сервисы доставки, но бросают корреспонденцию, как придется.
Ответить
Виктор
2 минуты назад
Квитанции дублируются в электронном виде на госуслугах и мобильном приложении банка
Ответить
Министр света
36 минут назад
Странно. А зачем вам свет? Ночью вы спите, а днéм итак светло от солнечных лучей...
Ответить
Ну
42 минуты назад
А у родственников своих зарядить телефоны и напиться воды не судьба что ли
Ответить
Мы не знаем
47 минут назад
Это вы сами выключили свет и воду
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Культура
Фестиваль Тихона Хренникова пройдёт в Липецке и Ельце
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить