Пятиэтажный дом без света и воды уже сутки

При этом о причине аварии жильцам дома никто не рассказывает.

С 12 мая обесточен дом № 3 по Осеннему проезду. Нет в нем и воды.«Какой-то ужас, ни света, ни воды! Зарядки на телефоне кончаются, люди не знают, как будут вставать на работу. Не могут приготовить еду детям. Информации нет: когда включат и из-за чего выключили свет», — рассказала GOROD48 о положении своем и соседей одна из жительниц дома.В «Липецкэнерго» GOROD48 сообщили, что причина — в технологическом нарушении на сетях Левобережья. Восстановительные работы ведутся, а часть потребителей уже переведена на резервные схемы электроснабжения.«На данной территории эксплуатируются сети двух собственников. В настоящее время смежная организация ведет работы на силовом оборудовании в зоне своей ответственности. Сразу по окончанию этих работ специалисты «Липецкэнерго» восстановят электроснабжение потребителей в полном объеме.», — говорится в ответе компании на наш запрос.В «РВК-Липецк» сообщили, что не ограничивали подачу воды, и в диспетчерскую жалоб на ее отсутствие не поступало. Если такие будут, компания проверит сети и, в случае необходимости, примет меры.