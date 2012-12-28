Липецкая вечЁрка: БПЛА врезался в дерево, стоимость проезда могут повысить и новый приговор убийце слесаря
Сегодня, 13 мая, в Долгоруковском округе беспилотник врезался в дерево и взрывом повредило несколько домов, перевозчики предложили увеличить стоимость проезда, и суд ужесточил приговор убийце слесаря компании «Теплосфера».
Как сообщил глава Долгоруковского округа Андрей Тимохин, никто не пострадал.
«Не будь дерева — дрон бы ударил в дом. Лишнее подтверждение, что деревья приносят одну пользу. А их зачем-то в последнее время только рубят во всех городах», — считает Ну.
Если здесь дерево помогло, то 12 мая на базе отдыха «Сосновый бор» оно стало причиной смерти 46-летнего мужчины, который с напарниками рубил березу. Когда дерево начало падать, двое мужчин успели отскочить, а третьего придавило насмерть.
«Вот к чему ведет нарушение Правил ТБ», — заметил Буквоед.
57-летнего жителя Задонского района будут судить по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений. В этой истории, которая произошла зимой в селе Нижнее Казачье, пока пострадало только дерево.
Мужчина понял, что ему не хватает материала для строительства бани и спилил сосну. Лесники по следам волочения определили место, куда отвезли дерево, и нашли браконьера. Тот вину признал и возместил ущерб — более 46 тысяч рублей. Тем не менее ему грозит уголовная ответственность — до двух лишения свободы со штрафом до 200 тысяч рублей.
Перевозчики Липецка обратились в региональное министерство торговли и ценовой политики с просьбой увеличить стоимость проезда по безналичному расчету до 40 рублей.
Как сообщила GOROD48 министр Елена Мещерякова, ее ведомство анализирует предоставленные перевозчиками документы, чтобы установить экономически обоснованный тариф. Решение пока не принято.
Напомним, сейчас проезд по карте стоит 31 рубль, за наличные — 36 рублей. В последний раз его стоимость увеличивали в июне 2025 года.
Ожидаемо новость набрала множество комментариев.
«А где чистые автобусы? А где график движения? А где культура обслуживания? А где форменная одежда водителя? А где высадка пассажиров именно у края бордюра?», — спросил Пассажир.
«Автобусы новые не закупают, за старые Мерседесы платить?», — недоумевает Даа.
«Пусть кто-то попробует купить автобус, и катать народ за 20 рублей», — предложил Перевозчик.
«Мда-а. А зарплаты людям не хотят повысить? Чтобы просто справляться с бесконечным подорожанием всего и вся. И вообще, пока в городе не будет запущена программа пересадки в пределах определенного времени, вообще не надо даже заикаться о повышении оплаты проезда. Я вечером с Новолипецка на Сокол езжу с пересадкой. Смех да и только: за дорогу в 25 минут плачу двойную плату, а все потому, что 33 и 33а вечером ездят с огромными интервалами в 40 минут и час. Я так думаю, что я не одна такая. Проблем с транспортом в городе полно!» — написала Лена.
«Каждый год повышается стоимость проезда, а качество перевозок всё то же: в автобусах невыносимая жара летом, пыль, грязные сиденья, курящие и матерящиеся водители», — возмутился Лип.
«Проезд в общественном транспорте должен быть совершенно бесплатным», — заявила еще одна Лена.
Областной суд вынес новый приговор по делу об убийстве слесаря ООО «Теплосфера». Предыдущий оспорила прокуратура.
Первоначально обвиняемый — Олег Смыслов — получил 6,6 года лишения свободы по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему».
Уголовное дело переквалифицировали на статью «Убийство». В результате ближайшие 10 лет Смыслов проведет за решеткой.
Сегодня это далеко не единственная новость о преступлениях со смертельным исходом.
Советский суд рассмотрит уголовное дело об убийстве 27-летнего мужчины. Минувшей зимой он познакомился в баре с 29-летним липчанином и тот пригласил его к себе. Выпив, они поссорились и хозяин, обвинив гостя в краже мобильного телефона, ударил его два раза ножом. Раненый выбежал из квартиры, и умер на улице.
Обвиняемому грозит до пятнадцати лет заключения.Грязинский городской суд приговорил 43-летнего липчанина к 2,5 года колонии-поселения за ДТП, в котором погибли два человека. Также в пользу сына одного из погибших мужчин с водителя взыскана компенсация морального вреда в 870 000 рублей и расходы на погребение.
Авария произошла 4 октября 2025 года в Грязинском округе на дороге Орел-Тамбов. Автомобиль «Ниссан Альмера» вылетел в кювет, двое пассажиров машины погибли, еще двое — оказались в больнице.
Во время застолья 46-летняя женщина вступилась за сожителя и ударила ножом в спину собутыльника, которому тут же начала оказывать помощь. Теперь ее обвиняют в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Дело направлено в суд.
Данковская ЦРБ требует с подрядчика — ООО «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-Парк Липецк», ремонтировавшего кровлю больницы в Льве-Толстом, миллион рублей. Крыша протекла еще в марте 2025 года. Теперь дело рассмотрит Арбитражный суд.
Водитель, чью машину повредил внезапно выбежавший на дорогу лось, пытался в апелляционной инстанции получить компенсацию 1,3 миллиона рублей морального и материального ущерба с лесхоза и администрации округа, но проиграл дело.
«От лося практически невозможно увернутся на авто, все происходит настолько быстро и неожиданно, что итог только один, хорошо жив водила остался, по статье половина таких аварий летальные», — написал Проверено.
Мировой суд оштрафовал 42-летнего жителя Лебедянского округа на 6 000 рублей за оскорбление дочери и бывшей жены. Он делал это через мессенджер.
Липчанка отсудила у управляющей компании «Парус» 126,8 тысячи рублей за поврежденную бытовую технику из-за скачка напряжения.
Завтра в Липецке ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит от +22 до +24 градусов.
И обратите внимание, что с 14 мая школы, детские сады и учреждения культуры возвращаются к обычному режиму работы. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Комментарии (2)