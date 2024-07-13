В Долгоруковском округе беспилотник врезался в дерево: повреждены остекление и двери в нескольких домах
Лось выбежал на дорогу: ущерб от ДТП пытались взыскать с лесхоза и администрации округа
Снятый спасателями с пятого этажа липчанин оказался постоянным клиентом наркодиспансера
Из-за скачка напряжения вышла из строя техника: липчанка отсудила у управляющей компании 126,8 тысячи рублей
43-летний водитель выслушал приговор за ДТП с двумя погибшими – 2,5 года колонии-поселения
Липецкая вечЁрка: БПЛА врезался в дерево, стоимость проезда могут повысить и новый приговор убийце слесаря
Сегодня в Липецке: детям разрешили вернуться в школы, липчане матерятся даже на рабочих оперативках
Руководитель ФКР Липецкой области Сергей Якунин проинспектировал капремонты многоквартирных домов
Общество
329
сегодня, 07:00
1
Сегодня в Липецке: детям разрешили вернуться в школы, липчане матерятся даже на рабочих оперативках
Нас ждут возобновление учебного процесса, выставка воронежских художников и вечер страшных историй.
Днём в Липецке от +22 до +24 градусов, облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь.
Отключения воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Московская, 2, 6а, 6а корп. 1, 6а корп. 2, 6а корп. 3, 6а корп. 4, 6а корп. 5, 6а корп. 6, 6а корп. 7, 6г, 6е, 30, 30е;
- ул. Терешковой, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1.
- ул. Ольховая;
- пр-д Северный.
Отключение света
с 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Адмирала Макарова;
- ул. Боровая, 16, 17, 18, 19, 20;
- ул. З. Космодемьянской;
- ул. Карбышева, 17, 62, 95;
- ул. Московская, 173; ул. Желябова 4;
- ул. Ферросплавная, 38а, 42, 42б, 44;
- Чаплыгинское шоссе, 2;
- с. Введенка;
- с. Ильино.
Пробки
Ссылка на приложение, которое всегда нужно иметь под рукой, чтобы не застрять на улице в разгар рабочего дня в пробке.
Ремейк 1 сентября
Сегодня липецкие дети наконец-то пойдут в школу! Звучит странновато для конца учебного года, но всё же.
Дистант отменили, школьникам разрешили вернуться за парты. Правда, в случае воздушной угрозы детвору опять спрячут в подвал, заставят там высиживать некоторое время, а затем начнут выдавать родителям под роспись. Учебный процесс и написание итоговых контрольных сейчас лотерея – повезёт или не повезёт.
Серебряные лошкари
В 14:00 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) состоится встреча с ансамблем «Серебряные лошкари» (6+).
Какие только развлечения не придумывают себе люди! Среди них – начать ближе к пенсии играть на ложках. Мастера этого дела сегодня и продемонстрируют свои успехи.
Фото vk.com/club58937843
Вход свободный.
Вечер страшный историй
В 19:00 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская,9 корп. 2) «театр Под Деревом» покажет спектакль «Страшилки у костра» (16+).
Фото vk.com/teatrpodderevom
Антистресс
В 17:30 в Липецкой областной детской библиотеке состоится мероприятие вовсе не для детворы – встреча клуба «Наука антистреса» (16+).
Психолог Евгения Цехош продолжит цикл занятия про сплочение и коммуникации в рабочем коллективе. Сегодня участники обсудят, как научиться лучше понимать друг друга, легче находить общий язык и снижать напряжение в рабочих ситуациях. А ещё – попробуют простые упражнения на взаимодействие и выполнят практики для сплочения команды.
Фото vk.com/childbook_lipetsk
Выставка
В 16:00 в Доме Мастера (ул. Ленина, 2) откроется новая выставка «Василий Криворучко и Ксения Успенская Два художника – одна судьба» (12+).
Из фондов Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского. Картины воронежских художников-супругов. Многие работы посвящены истории нашего государства, написаны в духе соцреализма, позднее – просто реализма.
Без мата – что солдат без автомата
72% липчан используют ненормативную лексику в быту, выяснили социологи SuperJob (надеемся, их не материли прямо во время опроса).
Ругаться принято и на работе, даже во время чопорных совещаний и оперативок. На «летучках» с ненормативной лексикой постоянно сталкиваются 13% работающих, еще 30% — время от времени. Каждый четвёртый (25%) признался, что его коллеги «поливают», как сапожники т.е. матерятся непрерывно, ещё 49% слышат экспрессивную лексику время от времени.
За собой этот грех замечают гораздо реже: лишь 8% сознались, что рукаются на работе постоянно, 43% – иногда.
28% липчан утверждают, что никогда не сквернословят.
Кинопремьеры
По четвергам на экраны выходят новые кинофильмы, причём с сегодняшнего дня не только такие, из-за которых посещаемость кинотеатров на майские праздники просела на треть.
«Своя в доску». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Илья Лебедев (6+).
Строгая учительница физики пытается отговорить сына–подростка от ухода из школы и карьеры профессионального скейтера. Она заключает с ним пари, что если выступит на крупных скейт–соревнованиях, то он останется в школе. Под руководством своего ученика-двоечника она учится кататься, даже не подозревая, что ставит под угрозу свою карьеру и репутацию.
В ролях: Ольга Лерман, Тимофей Кочнев, Виктор Хориняк.
Фильм ужасов о матери-одиночке Сон-хи, которая работает и воспитывает ребенка. Она устанавливает по всему дому камеры видеонаблюдения для своей маленькой дочери, и начинают происходить странные вещи.
В ролях: Юн Бель-ха, Квон Хёк, Юн Сэ-а.
Семейная пара приезжает на уикенд в коттедж у живописного озера, чтобы наладить натянутые отношения. Но планы портят непрошеные и очень опасные гости, которые проникают в их дом. Чтобы выжить, ребятам придется не просто найти общий язык, но и впервые по-настоящему узнать друг друга.
В ролях: Тимоти Олифант, Самара Уивинг, Джульетта Льюис.
Дорогие липчане! Успевать везде и всюду в информационном поле жителям нашего региона помогает GOROD48: у нас вы всегда найдёте всё самое необходимое, интересное и полезное. Мы работаем с душой и только для вас. Ждём на наших информационных страницах снова и снова. До встречи!
0
0
0
1
0
Комментарии (1)