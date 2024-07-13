Сегодня в Липецке: детям разрешили вернуться в школы, липчане матерятся даже на рабочих оперативках

Нас ждут возобновление учебного процесса, выставка воронежских художников и вечер страшных историй.

Днём в Липецке от +22 до +24 градусов, облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь.









Сегодня липецкие дети наконец-то пойдут в школу! Звучит странновато для конца учебного года, но всё же.

















В 19:00 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская,9 корп. 2) «театр Под Деревом» покажет спектакль «Страшилки у костра» (16+).





Психолог Евгения Цехош продолжит цикл занятия про сплочение и коммуникации в рабочем коллективе. Сегодня участники обсудят, как научиться лучше понимать друг друга, легче находить общий язык и снижать напряжение в рабочих ситуациях. А ещё – попробуют простые упражнения на взаимодействие и выполнят практики для сплочения команды.









В 16:00 в Доме Мастера (ул. Ленина, 2) откроется новая выставка «Василий Криворучко и Ксения Успенская Два художника – одна судьба» (12+).









Ругаться принято и на работе, даже во время чопорных совещаний и оперативок. На «летучках» с ненормативной лексикой постоянно сталкиваются 13% работающих, еще 30% — время от времени. Каждый четвёртый (25%) признался, что его коллеги «поливают», как сапожники т.е. матерятся непрерывно, ещё 49% слышат экспрессивную лексику время от времени.













За собой этот грех замечают гораздо реже: лишь 8% сознались, что рукаются на работе постоянно, 43% – иногда.





28% липчан утверждают, что никогда не сквернословят.

















С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Московская, 2, 6а, 6а корп. 1, 6а корп. 2, 6а корп. 3, 6а корп. 4, 6а корп. 5, 6а корп. 6, 6а корп. 7, 6г, 6е, 30, 30е;- ул. Терешковой, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1.- ул. Ольховая;с 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Адмирала Макарова;- ул. Боровая, 16, 17, 18, 19, 20;- ул. З. Космодемьянской;- ул. Карбышева, 17, 62, 95;- ул. Московская, 173; ул. Желябова 4;- ул. Ферросплавная, 38а, 42, 42б, 44;- Чаплыгинское шоссе, 2;- с. Введенка;Ссылка на приложение, которое всегда нужно иметь под рукой, чтобы не застрять на улице в разгар рабочего дня в пробке.Дистант отменили, школьникам разрешили вернуться за парты. Правда, в случае воздушной угрозы детвору опять спрячут в подвал, заставят там высиживать некоторое время, а затем начнут выдавать родителям под роспись. Учебный процесс и написание итоговых контрольных сейчас лотерея – повезёт или не повезёт.В 14:00 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) состоится встреча с ансамблем «Серебряные лошкари»Какие только развлечения не придумывают себе люди! Среди них – начать ближе к пенсии играть на ложках. Мастера этого дела сегодня и продемонстрируют свои успехи.Вход свободный.Предания, легенды и былички о лешем, домовом, русалках, овиннике… и о той самой чёрной кошке, что не просто так перешла дорогу. Зал превратится в костровой круг: деревянные скамейки, полумрак, огонь свечей и истории, от которых бегут мурашки.В 17:30 в Липецкой областной детской библиотеке состоится мероприятие вовсе не для детворы – встреча клуба «Наука антистреса»Из фондов Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского. Картины воронежских художников-супругов. Многие работы посвящены истории нашего государства, написаны в духе соцреализма, позднее – просто реализма.72% липчан используют ненормативную лексику в быту, выяснили социологи SuperJob (надеемся, их не материли прямо во время опроса).По четвергам на экраны выходят новые кинофильмы, причём с сегодняшнего дня не только такие, из-за которых посещаемость кинотеатров на майские праздники просела на треть.Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Илья ЛебедевСтрогая учительница физики пытается отговорить сына–подростка от ухода из школы и карьеры профессионального скейтера. Она заключает с ним пари, что если выступит на крупных скейт–соревнованиях, то он останется в школе. Под руководством своего ученика-двоечника она учится кататься, даже не подозревая, что ставит под угрозу свою карьеру и репутацию.Ольга Лерман, Тимофей Кочнев, Виктор Хориняк.Южная Корея, 2025. Ужасы. Режиссёр О Сэ-хоФильм ужасов о матери-одиночке Сон-хи, которая работает и воспитывает ребенка. Она устанавливает по всему дому камеры видеонаблюдения для своей маленькой дочери, и начинают происходить странные вещи.Юн Бель-ха, Квон Хёк, Юн Сэ-а.США, 2026. Боевик, триллер. Режиссёр Йорма ТакконеСемейная пара приезжает на уикенд в коттедж у живописного озера, чтобы наладить натянутые отношения. Но планы портят непрошеные и очень опасные гости, которые проникают в их дом. Чтобы выжить, ребятам придется не просто найти общий язык, но и впервые по-настоящему узнать друг друга.Тимоти Олифант, Самара Уивинг, Джульетта Льюис.