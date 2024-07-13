Сегодня в Липецке: детям разрешили вернуться в школы, липчане матерятся даже на рабочих оперативках

Нас ждут возобновление учебного процесса, выставка воронежских художников и вечер страшных историй.

Кратковременный дождь

Днём в Липецке от +22 до +24 градусов, облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь.

Отключения воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Московская, 2, 6а, 6а корп. 1, 6а корп. 2, 6а корп. 3, 6а корп. 4, 6а корп. 5, 6а корп. 6, 6а корп. 7, 6г, 6е, 30, 30е;
- ул. Терешковой, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1.
- ул. Ольховая;
- пр-д Северный.

Отключение света

с 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Адмирала Макарова;
- ул. Боровая, 16, 17, 18, 19, 20;
- ул. З. Космодемьянской;
- ул. Карбышева, 17, 62, 95;
- ул. Московская, 173; ул. Желябова 4;
- ул. Ферросплавная, 38а, 42, 42б, 44;
- Чаплыгинское шоссе, 2;
- с. Введенка;
- с. Ильино.

Пробки

Ссылка на приложение, которое всегда нужно иметь под рукой, чтобы не застрять на улице в разгар рабочего дня в пробке.


Ремейк 1 сентября

Сегодня липецкие дети наконец-то пойдут в школу! Звучит странновато для конца учебного года, но всё же.

Дистант отменили, школьникам разрешили вернуться за парты. Правда, в случае воздушной угрозы детвору опять спрячут в подвал, заставят там высиживать некоторое время, а затем начнут выдавать родителям под роспись. Учебный процесс и написание итоговых контрольных сейчас лотерея – повезёт или не повезёт.

Серебряные лошкари

В 14:00 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) состоится встреча с ансамблем «Серебряные лошкари» (6+).

Какие только развлечения не придумывают себе люди! Среди них – начать ближе к пенсии играть на ложках. Мастера этого дела сегодня и продемонстрируют свои успехи.

Фото vk.com/club58937843

Вход свободный.

Вечер страшный историй

В 19:00 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская,9 корп. 2) «театр Под Деревом» покажет спектакль «Страшилки у костра» (16+).

Предания, легенды и былички о лешем, домовом, русалках, овиннике… и о той самой чёрной кошке, что не просто так перешла дорогу. Зал превратится в костровой круг: деревянные скамейки, полумрак, огонь свечей и истории, от которых бегут мурашки.

Фото vk.com/teatrpodderevom

Антистресс

В 17:30 в Липецкой областной детской библиотеке состоится мероприятие вовсе не для детворы – встреча клуба «Наука антистреса» (16+).

Психолог Евгения Цехош продолжит цикл занятия про сплочение и коммуникации в рабочем коллективе. Сегодня участники обсудят, как научиться лучше понимать друг друга, легче находить общий язык и снижать напряжение в рабочих ситуациях. А ещё – попробуют простые упражнения на взаимодействие и выполнят практики для сплочения команды.

Фото vk.com/childbook_lipetsk

Выставка

В 16:00 в Доме Мастера (ул. Ленина, 2) откроется новая выставка «Василий Криворучко и Ксения Успенская Два художника – одна судьба» (12+).

Из фондов Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского. Картины воронежских художников-супругов. Многие работы посвящены истории нашего государства, написаны в духе соцреализма, позднее – просто реализма.

Без мата – что солдат без автомата

72% липчан используют ненормативную лексику в быту, выяснили социологи SuperJob (надеемся, их не материли прямо во время опроса).

Ругаться принято и на работе, даже во время чопорных совещаний и оперативок. На «летучках» с ненормативной лексикой постоянно сталкиваются 13% работающих, еще 30% — время от времени. Каждый четвёртый (25%) признался, что его коллеги «поливают», как сапожники т.е. матерятся непрерывно, ещё 49% слышат экспрессивную лексику время от времени.

За собой этот грех замечают гораздо реже: лишь 8% сознались, что рукаются на работе постоянно, 43% – иногда.

28% липчан утверждают, что никогда не сквернословят.

Кинопремьеры

По четвергам на экраны выходят новые кинофильмы, причём с сегодняшнего дня не только такие, из-за которых посещаемость кинотеатров на майские праздники просела на треть.

«Своя в доску». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Илья Лебедев (6+).

Строгая учительница физики пытается отговорить сына–подростка от ухода из школы и карьеры профессионального скейтера. Она заключает с ним пари, что если выступит на крупных скейт–соревнованиях, то он останется в школе. Под руководством своего ученика-двоечника она учится кататься, даже не подозревая, что ставит под угрозу свою карьеру и репутацию.

В ролях: Ольга Лерман, Тимофей Кочнев, Виктор Хориняк.


«Паранормальное явление. Сеул». Южная Корея, 2025. Ужасы. Режиссёр О Сэ-хо (18+).

Фильм ужасов о матери-одиночке Сон-хи, которая работает и воспитывает ребенка. Она устанавливает по всему дому камеры видеонаблюдения для своей маленькой дочери, и начинают происходить странные вещи.

В ролях: Юн Бель-ха, Квон Хёк, Юн Сэ-а.


«Опасные отношения». США, 2026. Боевик, триллер. Режиссёр Йорма Такконе (18+).

Семейная пара приезжает на уикенд в коттедж у живописного озера, чтобы наладить натянутые отношения. Но планы портят непрошеные и очень опасные гости, которые проникают в их дом. Чтобы выжить, ребятам придется не просто найти общий язык, но и впервые по-настоящему узнать друг друга.

В ролях: Тимоти Олифант, Самара Уивинг, Джульетта Льюис.



Дорогие липчане! Успевать везде и всюду в информационном поле жителям нашего региона помогает GOROD48: у нас вы всегда найдёте всё самое необходимое, интересное и полезное. Мы работаем с душой и только для вас. Ждём на наших информационных страницах снова и снова. До встречи!

Анна
30 минут назад
В Липецке живу с рождения, уже 60 лет. Наблюдаю тенденцию обыдлевания людей. Громкие разговоры, даже крики в общественных местах. Мат ото всюду: из окон, из телефонных разговоров. При чём женщины догоняют мужчин. А дети... Люди, ведите себя прилично.
