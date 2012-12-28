Липецкую область ожидают температурные качели

После резкого потепления температура также быстро вернется к показателям нормы.





В ближайшие сутки Липецкая область останется под влиянием циклона с Атлантики, пройдут небольшие дожди. С приближением атмосферного фронта 18 ноября днем усилится южный ветер с порывами до 17 м/сек, в ночь на 19 ноября он сменит направление на западное. В последующие двое суток существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры воздуха составят: 18 ноября – 9-10 градусов тепла, что на 10-11 градусов выше нормы, 19 ноября — 0-2 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 20 ноября — 1-3 градуса мороза, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди, ночью местами туман. Ветер южный, 8-13 м/сек, днем с порывами до 17 м/сек. Температура ночью составит от +4 до +9 градусов, днем — от +9 до +14.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем — от +11 до +13 градусов.День 18 ноября стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 18 градусов мороза.