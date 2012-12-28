Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту

Сегодня, 25 сентября, липчане столкнулись с отсутствием бензина на некоторых заправках, депутаты облсовета ввели штрафы за съемку БПЛА. и на Октябрьском мосту столкнулись три автомобиля.