Общество
207
27 минут назад
1

Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту

Сегодня, 25 сентября, липчане столкнулись с отсутствием бензина на некоторых заправках, депутаты облсовета ввели штрафы за съемку БПЛА. и на Октябрьском мосту столкнулись три автомобиля.

Давно такого не было. На некоторых автозаправках вдруг исчез бензин, на других — он резко вырос в цене. У работающих бензоколонок начали скапливаться очереди из десятков машин. Водители в соцсетях делятся информацией, где больше шансов заправиться бензином по приемлемым ценам.

Эту ситуацию прокомментировал губернатор Игорь Артамонов.

«Действительно, на отдельных АЗС могут возникать временные перебои. Это связано с логистическими сложностями при отгрузке топлива с некоторых нефтеперерабатывающих заводов. Причины объективные, и они уже отрабатываются на федеральном уровне. Важно подчеркнуть: никакой критической ситуации в регионе нет. Федеральные сети продолжают обеспечивать заправки топливом. В случае возникновения проблем компании стараются их оперативно решать. Не мгновенно, но решают. С антимонопольной службой прорабатывается вопрос по небольшим сетям, чтобы исключить ценовые перекосы. Спецтехника, экстренные службы обеспечены топливом. Все необходимые объёмы есть. Ситуация находится на контроле. Прошу сохранять благоразумие и не ударяться в панику».

По данным Липецкстата, на прошлой неделе ускорился рост цен на бензин в регионе. В среднем стоимость топлива выросла на 1,3% против 0,9% неделей ранее. Увеличилась стоимость всех четырех наблюдаемых видов топлива, сильнее всего подскочила цена на бензин марки АИ-92 — на 1,5%.

Новость про проблемы с бензином набрала более ста комментариев.

«Дожили, страна с газовой и нефтяной колонкой опростоволосилась», — ужаснулся Яя.

«Не верьте. Не может быть. У нас все хорошо. Все идет по плану», — успокоил вольдемар.

«Для автобусов свободнее будут дороги. Две сотни людей на машинах можно разместить в двух или с шиком в трех автобуса! Так, что пробкосоздатели — как в СССР», — заметил комментатор.

«Народ, который пишет, чтобы с авто в общественный автобус сели, вы думаете? А в Пятерку как привезет грузовик молоко и хлеб? Если привезет, купив бензин по 70 рублей, то и хлеб по 100 будет за буханку», — переживает Нервная мать.

«Проехал по городу. На АЗС ажиотажа нет. Все как обычно», — заявил Наброс не удался.

Депутаты Липецкого областного Совета сегодня внесли изменения в КоАП Липецкой области. Речь идет об ответственности за распространение видео и фото с последствиями атак БПЛА.

Административный штраф за публикацию таких фото и видеоматериалов составит для граждан — от 1 до 3 тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
 
Повторное совершение правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Напомним, 19 июня с подобным запретом выступил региональный оперштаб.

И к этой новости читатели GOROD48 отнеслись неоднозначно.

«То есть рисунки раздавать можно? Или выразить последствия атаки в танце», — уточнил ттт.

«Еще народ очень просит штрафы за фото и видео коммунальных аварий, ценников за услуги ЖКХ и пустых заправок. Очень надо», — позлорадствовал Зоркий.

На Октябрьском мосту сегодня   столкнулись сразу три автомобиля. «Киа Соренто» ударил «Ладу Ларгус», отечественный автомобиль развернуло поперёк проезжей части. В ДТП попала еще одна машина 

Авария обошлась без пострадавших.

«Для такого огромного города как Липецк нужен широкий новый мост и две развязки на концах», — считает Гость.

Накануне на площади Петра Великого столкнулись «Рено Сандеро» и «Дэу Матиз». С места аварии в больницу отвезли 68-летюю женщину-водителя и ее 72-летнего пассажира.

Сегодня ночью по области местами ожидаются заморозки до -2 градусов. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +12 до +14 градусов.

Можно вспомнить, что 26 сентября 2015 года столбики термометров в городе поднялись до +29 градусов, а в 1993 году было 2 градуса мороза.

В мэрии Липецка уточнили, что включать отопление пока не планируется. Это сделают, когда среднесуточная температура в течение пяти суток будет не выше 8 градусов.
вечЁрка
бензин
БПЛА
ДТП
Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Электорат
21 минуту назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
Ответить
