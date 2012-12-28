20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков
Происшествия
сегодня, 08:39
На площади Петра столкнулись «Рено» и «Матиз»: госпитализирована пара пенсионеров
За сутки на дорогах области пострадали шесть человек.
В Липецке около двух часов дня на площади Петра Великого столкнулись «Рено Сандеро» под управлением 23-летнего водителя и «Дэу Матиз» с 68-летней женщиной за рулем. С места аварии доставлены в больницу женщина-водитель и ее 72-летний пассажир.
В Измалковском районе на трассе Орел – Тамбов 68-летний водитель грузовика «Мерседес» не справился с управлением, съехал на обочину, и машина перевернулась. С травмами водителя госпитализировали.
