На площади Петра столкнулись «Рено» и «Матиз»: госпитализирована пара пенсионеров

За сутки на дорогах области пострадали шесть человек.



24 сентября в Липецке на дороге Липецк – Данков 66-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водителя госпитализировали.В Липецке около двух часов дня на площади Петра Великого столкнулись «Рено Сандеро» под управлением 23-летнего водителя и «Дэу Матиз» с 68-летней женщиной за рулем. С места аварии доставлены в больницу женщина-водитель и ее 72-летний пассажир.В Измалковском районе на трассе Орел – Тамбов 68-летний водитель грузовика «Мерседес» не справился с управлением, съехал на обочину, и машина перевернулась. С травмами водителя госпитализировали.