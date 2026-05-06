Мосты, меценаты и одуванчики: Совет старейшин при Липецком горсовете оценил настоящее и будущее города

Евгения Фрай собрала Почетных граждан города, чтобы с их помощью решать проблемы муниципалитета. В фокусе первого заседания были новые арт-объекты, рекордные суммы на ремонты мостов, будущее улицы Папина и парка Авиаторов, а также борьба с сорняками.

Сегодня председатель Липецкого городского Совета Евгения Фрай провела первое заседание Совета старейшин, который появился по ее инициативе в горсовете прежнего созыва и созван заново в действующем. Цель Совета — обсуждение насущных проблем муниципалитета с депутатами и мэрией, поиск их решения с использованием опыта тех, кто стоял у руля города 20-30 лет назад.Заседание началось с приветственного слова Евгении Фрай, после чего вице-мэр Светлана Сурмий рассказала Совету старейшин о новом памятнике — основателям и строителям Липецка — который начали монтировать на Петровском спуске у входа в Нижний парк. Немало интересного коллегам по Совету рассказал Николай Бобин, Почетный гражданин Липецка, представитель группы меценатов, на средства которого создан новый монумент:— Скульптуры рудокопа и кузнеца Петровской эпохи и сталевара и строителя советского времени представляют два этапа, которые послужили толчками для появления и развития нашего города. Это — памятник рабочему человеку, построившему город. Кстати, в этой композиции будет знак «нулевого километра» нашей области. Почему именно там? Потому что при создании Липецка при Петре Великом в новом городе не было почты. Вся корреспонденция приходила на адрес канцелярии железоделательных заводов, туда, где сейчас стоит часовня Петра и Павла у парка. Меня спрашивают: зачем среди этих скульптур каменщик. Я отвечаю: в 1931 году липецкий металлургический завод появился как часть треста «Липецкстрой», поэтому четвертая скульптура основателям города — это фигура каменщика.Евгения Фрай похвалила меценатов в лице Николая Бобина, силами которых в городе появился новый интересный арт-объект. И добавила: «Молодежь, возможно, включит его в свадебные маршруты и скоро придумает, какую часть памятника будет полировать на счастье». Аллюзия понятна: многие скульптуры сияют такими натертостями, как, к примеру, Котозая на улице Зегеля.Депутат двух созывов горсовета, активнейшая общественница Евдокия Бычкова рассказала, что в августе-сентябре на улице Фрунзе появятся чугунные часы с гербами Липецка разных эпох, также отлитых на средства меценатов. И тут же выдвинула инициативу в отношении нового памятника основателям Липецка: водить к нему школьные экскурсии в просветительских целях и начинать от знака «нулевой километр» все туристические маршруты.— Спасибо, что наша земля не оскудела меценатами. Спасибо Николаю Николаевичу и Евдокии Ивановне. То, что вы делаете, великолепно. Жаль только, что таких меценатов пока мало, — подытожил эту часть встречи старейшин легендарный Валерий Бородин, руководивший Липецком на сломе двух эпох: советской и новой, постсоветской.Но главной темой встречи были городские мосты. Их состояние и перспективы. О текущем положении дел Совету рассказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин. В 2020-м в Липецке обновили единственный в регионе вантовый мост через Каменный лог, соединяющий улицы Доватора и Филипченко. Затем настала пора капстроя: за несколько последних лет капитально отремонтированы автомобильные мосты через Каменный лог на улице Терешковой и сокольский. А затем фактически с нуля были построены заново четыре моста в центре города: на Плехановском спуске, улицах Советской, Первомайской и Октябрьской, а также мост на улице Студеновской. В прошлом году жители Сокола получили пешеходный мост на насыпи вместо старого сгнившего металлического. Скоро начнется реконструкция пешеходного моста взамен аварийного над железной дорогой в районе Карьера.У мэрии есть планы на другие мосты, также находящиеся в не нормативном состоянии. Муниципалитет обсчитал сметы капремонтов моста на Лебедянском выезде (573,6 млн рублей), моста «Западный» на улице Металлургов (272,2 млн рублей), двух мостов на улице Клары Цеткин (88 млн рублей). На «двойку» оценено состояние Октябрьского моста. Чтобы сберечь его еще на несколько лет, на нем ограничена скорость движения автомобилей и трамваев. В плане развития Елецко-Липецкой агломерации временем строительства моста-дублера определены 2027-2029 годы, а пока его смета выросла до 7,5 млрд рублей.Вице-мэр Светлана Сурмий добавила, что городу необходим третий мостовой переход с правого берега реки на левый, но денег на этот масштабный проект нет — Генпланом развития Липецка предполагается его строительство только к 2042 году. Этим же документом предполагается возведение еще трех мостов для связи т.наз. Завокзального района, включающего в себя Опытную, с центром Липецка. Речь идет об эстакадах в местах пересечения с железной дорогой в створе Боевого проезда с выходом на улицу Гагарина у магазина «Бегемотик», улицы Балмочных — с Промышленным проездом и улицы Орловской — с улицей Гайдара. Но средств нет ни на один проект. Пока что, как сказала Светлана Сурмий, застройщики Опытной выделили 30 млн рублей на разработку проекта моста в створе Боевого проезда, строительство которого, предварительно, обойдется в 3 млрд рублей.— На публичных слушаниях некоторые жители, чьи домовладения находятся у зоны предполагаемого строительства, возражали против этого проекта. Это понятно. Но понятно и другое — мост с Опытной через Боевой проезд нужен. Через 15 лет, по нашим данным, на Опытной появится до миллиона квадратных метров нового жилья, — сказала вице-мэр.«Старейшина» Борис Бондарев, почетный гражданин Липецка, почетный дорожник России, экс-депутат горсовета нескольких созывов поблагодарил горсовет и мэрию за то хорошее, что случилось с городскими мостами за пять последних лет:— Липецк наряду с Москвой и Санкт-Петербургом — лидер в развитии мостового хозяйства в России. Редко какой город в стране может похвалиться теми темпами обновления мостов, как мы. Но ограничиваться капремонтами недостаточно. Есть миф, что мост строят на века. Это не так. Если мосты обновить и дальше не содержать, а лишь под праздники красить перила, как это было у нас раньше, то случится коллапс. У нас когда-то была городская программа по ремонту и содержанию мостов. Надо заново создать такую программу с ясно выраженными целями. Нужны утвержденные расценки на содержание мостов, и город может обратиться за соответствующим опытом в правительство области.Свое эмоциональное выступление Бондарев закончил шуткой. Мол, с деньгами мы все можем. А вот без денег… Но нужно двигаться к цели хотя бы маленькими шажками.Евгения Фрай поблагодарила Бориса Бондарева за его вклад в развитие города. «Спасибо и команде мэрии за ее большой труд». И добавила, что в Липецке есть мост, который соединяет район МЖК с парком Победы и который в народе называют «мостом Синюца» (Валерий Синюц, экс-спикер горсовета, был инициатором его строительства). «Хорошо бы этот мост просто покрасить».На Совете обсудили и другие темы. Почетный гражданин Липецка Виктор Иванов заговорил о продолжении строительства парка Авиаторов между «Елецким» и Сырским Рудником. Светлана Сурмий заверила его, что парк будет — сейчас мэрия создает из внебюджетных средств призовой фонд, который получит победитель открытого конкурса на создание концепции парка. Пока же там второй год ведутся работы по освещению натоптанных горожанами тропинок. Евгения Фрай согласилась, что нелепо разбивать в будущем парке аллеи без утвержденной концепции. А Виктор Иванов тут же обратил внимание городской администрации на жуткое состояние канавы, по которой из Комсомольского пруда течет мертвая вода в реку Воронеж, на то, что называют рекой Липовкой, давшей имя нашему городу. Нужен проект ее реабилитации.Почетный гражданин Виктор Цопа, с 1986 по 2021 годы директорствующий в гимназии №1, спросил, будет ли мэрия продолжать программу ремонтов проездов в микрорайонах? Александр Суворин ответил, что желание продолжить эту работу есть и даже определены пять микрорайонов, куда должны прийти дорожники, но пока мэрия не получила от правительства области необходимые на это 250 млн рублей. «Пока будем ремонтировать дороги в микрорайонах своими силами по жалобам горожан на те средства, что у нас есть». Светлана Бессонова попросила чиновников обратить внимание на заброшенную территорию за ТЦ «Амата Плаза». Ее коллега по Совету старейшин Константин Фомин еще раз транслировал мэрии просьбы липчан пустить автобусы по улице Папина. В связи с этим Евгения Фрай обратила внимание присутствующих на то, что жители домов по той же Папина, окна которых выходят на дорогу, против этого проекта, опасаясь повышения уровня шума и загазованности от автобусов.— Значит, нужно пустить по Папина электробусы, — заметил еще один Почетный гражданин Липецка среди «старейшин» Федор Жигаров.Валерий Бородин вспомнил время, когда работал последним председателем горисполкома в советское время. Он рассказал две истории. Первая: о том, что власти порой нужно без оглядки на критику делать дела, нужные городу.— Со спорами по улице Папина, пускать ли по ней автобус или нет, я вспомнил похожую историю. Давным-давно мы решили сделать пешеходной на выходные дни улицу Ленина. Сделали. Весь город туда приходил гулять. Все были довольны. А потом мы стали получать жалобы от жителей соседних улиц — через нас по выходным ездит транспорт. Мол, вы сделали улицу Ленина снова Дворянской, как она называлась при царях, а мы, значит, снова стали пролетариями! Это я к тому, что властям нужно уметь работать с населением.Вторая история от Бородина касалась… одуванчиков.— Первый секретарь обкома КПСС Юрий Манаенков когда был в настроении, называл меня Валерой, а когда не в духе — товарищем Бородиным. Во время очередного объезда города он остановил машину у памятника танкистам, вывел меня и сказал: «Валера, что думаешь об одуванчиках?» Я ответил — цветы как цветы. И потом меня, товарища Бородина, сильно пропесочили на партсобрании. А сейчас везде эти одуванчики! Они заполонили город!Обращаясь к представителям мэрии, Бородин попросил их смотреть на город как на двор своего дома. «Вы же у себя во дворе не даете расти одуванчикам! Сейчас не как в наше время, косить вручную не надо, есть газонокосилки и триммеры».Заседание Совета старейшин закончилось трогательным видеообращением к его составу, подготовленного Молодежным парламентом Липецка. Это так их растрогало, что они попросили Евгению Фрай собраться с молодежным активом города на отдельную встречу.