На Октябрьском мосту столкнулись три автомобиля

«Ладу Ларгус» развернуло поперёк проезжей части.

Сегодня на Октябрьскому мосту столкнулись «Лада Ларгус» и «Киа Соренто». Удар пришёлся в левый бок «Лады Ларгус», и этот автомобиль развернуло поперёк проезжей части.На месте работают сотрудники ДПС.По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших. И речь идёт даже о столкновении трех автомобилей.