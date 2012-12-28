В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
На Октябрьском мосту столкнулись три автомобиля
«Ладу Ларгус» развернуло поперёк проезжей части.
На месте работают сотрудники ДПС.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших. И речь идёт даже о столкновении трех автомобилей.
