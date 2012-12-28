Двое липчан перевели сотни тысяч рублей на «безопасный счёт»

5 мая в полицию обратились двое липчан, которые отправили деньги на так называемый «безопасный счёт». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 37-летний мужчина решил обезопасить 800 000 рублей, а 26-летняя девушка — 138 000 рублей.40-летний липчанин поверил звонку «сотрудника правоохранительных органов». Тот напугал его уголовной ответственностью за сомнительные денежные переводы и убедил отправить через приложение мошенникам 417 000 рублей.А ещё одна девушка хотела купить «Айфон» за 10 900 рублей. Но продавец оказался мошенником.