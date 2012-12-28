Липецкая вечЁрка: утонувший в реке, зуб в легком и поборы в школе

Сегодня, 2 сентября, стало известно о том, что в реке Дон в первый день лета, утонул 66-летний житель Задонска, врачи рассказали, как извлекли молочный зуб из легкого, и GOROD48 поинтересовался, сталкивались ли липчане со школьными поборами.