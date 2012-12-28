Сегодня в Липецке: всё больше горожан переходит на удалёнку, нас ждёт сокращение обучения в школах?
55-летняя жительница Усмани хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам 645 000 рублей
26 минут назад
Липецкая вечЁрка: утонувший в реке, зуб в легком и поборы в школе
Сегодня, 2 сентября, стало известно о том, что в реке Дон в первый день лета, утонул 66-летний житель Задонска, врачи рассказали, как извлекли молочный зуб из легкого, и GOROD48 поинтересовался, сталкивались ли липчане со школьными поборами.
В случившемся теперь разбирается полиция.
По данным ГУ МЧС России по Липецкой области, летом в водоемах региона утонули 13 человек.
«Чуть потеплело и опять. Надеюсь, последний в этом сезоне», — написал В.
18-летний парень, который упал на козырек дома с шестого этажа высотки на улице Гагарина, 145, умер в больнице. Врачи не смогли его спасти. Хотя боролись за его жизнь, сделали операцию и подключили к ИВЛ.
Липецкие врачи извлекли зуб из легкого пятилетней девочки. У малышки закачался молочный зуб, она сказал об этом маме, та его покачала и зуб выпал, но девочка его рефлекторно вдохнула.
Как извлекали зуб из легкого, сняли на видео.
Монтажник, сняв стропу с подъемного крана, получил удар крюком в голову. Результатом этого стала тяжелая черепно-мозговая травма. Как его лечили неизвестно. Информацию о ЧП, случившемся 10 июля, рассказали в Государственной инспекции труда в Липецкой области. После расследования, они признали происшествие несчастным случаем на производстве.
«Не надо идти на поводу руководства предприятия, они не заинтересованы оформлять несчастный случай как производственную травму, уговаривают не предавать огласке, только дело в том если вы согласитесь, это уже будут только ваши проблемы в дальнейшем», — посоветовал Александр Н.
Для школьников накануне начался новый учебный год. GOROD48 поинтересовался у родителей, сталкивались ли они с поборами в школе. Большинство ответили отрицательно.
Несколько человек, чьи дети уже закончили школу, рассказали о том, как это было.
Комментаторы GOROD48, которые могут спрятаться за никами, были более откровенны.
«Постоянно на всякую дичь трясут, которую должна сама школа закупать», — сообщил Канешн.
«Потому что боятся говорить, потом ребёнка будут травить сами учителя. Лет пять назад на всю Россию опозорились, как училка ребёнку не давала водички попить «ты на неё не скидывался»», — напомнила Правда.
«Да ладно! В каждом классе находятся очумелые мамаши, которые проявляют излишнюю активность по сбору денежных средств в фонд родительского комитета на всякие там цветы /подарки / сувениры учителям. И попробуй не сдай — волком будут и на тебя смотреть, и на ребенка. Так везде, во всех школах», — поделился информацией Савелий.
«На камеру не хотят говорить правду. Просто в школе на что-то собирают. Ремонт школы, ремонт класса, новые шторы, жалюзи, на нужны школы постоянно: туда входят мыло, туалетная бумага, салфетки, средства дезинфекция. Мы ещё забыли на охрану школы. И это школа в центре города», — написал Гость.
«Конечно, открыто скажут те, у кого дети закончили школу. Нашли у кого спрашивать! И раньше сдавали не то что добровольно, а, как говорится, доброволоком. Я помню моменты, ходила в выходной, в субботу, помогали учителю потолок размывать, покрывали парты лаком и т. д. Деньги, само собой разумеется, сдавали. У кого сейчас дети учатся, на камеру вряд ли скажут», — добавила Оля.
«Никогда», — заявил Многодетный отец и остался в меньшинстве.
«А в сады загляните. Ещё комиссию не прошли, уже 2 000 сдать надо. На что, спросите вы, вот и мы не знаем на что. Но сдать необходимо. И каждый год дети переходят из одной группы в другую, всё отремонтировано. Но на ремонт всё равно требуют», — предложил комментатор.
«Как сказала одна родительница: «Отключившись от Телеграм-чата родительского комитета наша семья стала экономить почти 15000 руб в месяц». А то «Всем сдать деньги на это, всем сдать деньги на то!»», — поделился информацией Родитель школьника.
«Поборы — это нечто противозаконное, и со мной такого не было. А сборы на нужное были, конечно. Как могут возмущать покупка нужных тетрадей или выход в филармонию? Родители троечников и далёкие от искусства должны быть благодарны за раздвинутые горизонты! А не хочешь — не сдавай, небо не рухнет. Есть желание/возможность — сдай впятеро больше. Или принеси в детсад/школу ватман, бумагу, фломастеры, акварель, клей и цветы в горшках!» — уверена Бабка Первая.
Лето точно кончилось! Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от +20 до +22 градусов.
И обратите внимание, 3 сентября с 10.00 перекроют улицу Нижнюю Логовую. Там будут ремонтировать дорогу. Работы планируется закончить 10 сентября.
Подъехать к нужному дому можно будет со стороны улиц Семашко и Кузнечной.
