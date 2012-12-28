Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Происшествия
сегодня, 15:47
Монтажник получил удар крюком крана в голову
ЧП было квалифицировано как несчастный случай на производстве.
Первое ЧП произошло 2 июля на трассе «Дон» в Задонском районе, где водитель «Шкоды» выехал на встречную полосу и столкнулся с рефрижератором «Исузу». Виновник ДТП погиб. В аварии пострадал и водитель «Исузу», работник ООО «Автотранс», находившийся в служебной командировке. Мужчина получил тяжелую травму левой ноги и таза.
Второе ЧП случилось с монтажником ООО «Электростатус» 10 июля. В составе бригады по монтажу стальных и железобетонных конструкций мужчина транспортировал краном тяжелую многотонную деталь по территории цеха промышленного предприятия. Когда он снял стропу с подъемного крана, то получил удар его крюком в голову. Результатом этого стала тяжелая черепно-мозговая травма.
Оба этих случая Государственная инспекция труда в Липецкой области сочла на основании проведенных расследований несчастными случаями на производстве.
Комментарии (2)