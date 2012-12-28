Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Общество
сегодня, 14:57
В Липецке завтра перекроют улицу Нижнюю Логовую для транспорта
Ремонт дороги мэрия планирует закончить 9 сентября.
«Проезд к жилым домам и объектам, расположенным на данной территории, будет обеспечен со стороны улицы Семашко и улицы Кузнечной. Движение транзитного транспорта будет запрещено», — сообщает пресс-служба городской администрации.
