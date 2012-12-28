Все новости
Упавший на козырек подъезда липецкой высотки парень скончался в больнице
Происшествия
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
В микрорайоне «Елецкий» открылась одна из крупнейших школ области
Общество
Тело мужчины найдено у понтонной переправы через Дон
Происшествия
Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Происшествия
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Липецкая вечЁрка: открытие РУМа и школ-гигантов, упавший с 6-го этажа выжил и новые законы
Общество
Сегодня в Липецке: всё больше горожан переходит на удалёнку, нас ждёт сокращение обучения в школах?
Общество
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Зарезавшая бабушку 21 ударом двумя ножами девушка получила четыре года колонии
Происшествия
В Липецке планируют отказаться от главной насосной станции по перекачке городских нечистот
Общество
В Липецком издательстве начали печатать спецзаказ
Общество
«Турция входит в Евросоюз, тур аннулирован, деньги вернуть невозможно»
Происшествия
Областную библиотеку пообещали отремонтировать еще дешевле
Общество
55-летняя жительница Усмани хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам 645 000 рублей
Происшествия
Молочный зуб застрял в лёгком пятилетней девочки
Здоровье
В Липецке завтра перекроют улицу Нижнюю Логовую для транспорта
Общество
Монтажник получил удар крюком крана в голову
Происшествия
Статистика: в Липецкой области выросло производство яиц
Экономика
В Липецкой области сухо и до +24
Погода в Липецке
Общество
575
сегодня, 14:57
3

В Липецке завтра перекроют улицу Нижнюю Логовую для транспорта

Ремонт дороги мэрия планирует закончить 9 сентября.

Телеграмм-канал мэрии Липецка сообщил, что из-за стесненной застройки улицы Нижней Логовой в связи с необходимостью ремонта дороги завтра в 10:00 будет перекрыто на ней движение транспорта. Планируется, что работы закончатся 9 сентября.

059fcf76-667a-41cc-9d58-c39b465bfdcd.jpg

«Проезд к жилым домам и объектам, расположенным на данной территории, будет обеспечен со стороны улицы Семашко и улицы Кузнечной. Движение транзитного транспорта будет запрещено», — сообщает пресс-служба городской администрации.
Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Елена
сегодня, 15:39
Город48, слезно умоляю!!! Узнайте, пожалуйста, когда уже ул. Липовскую откроют??? Везде в новостях писали, что 30 июля ремонт будет завершен. Уже сентябрь.... Еще и выезд на Семашко через двор Липовская дом 2 перекопано. Один въезд остался!!! По узким дворам, где 2 машины разъехаться не могут
Ответить
Житель
сегодня, 15:11
Во первых уже перекрыли, во вторых - это была одна из 2х точек въезда на липовскую. После начала плановых работ на перекрестке липовская Семашко . Кто-то в мэрии думает когда выдают разрешение на выполнение работ. - вся слобода в заложниках у ремонтников
Ответить
Липчанин
сегодня, 15:09
С какой Кузнечной? Там кирпич! Со стороны Гагарина перекрыто, на Липовской полполосы перекрыто. Осталось только Семашко!!! Зачем в эти улочки * две Атмосферы и Нижняя Логовая 11??? Любовь или ненависть к горожанам?
Ответить
