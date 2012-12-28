В Липецке завтра перекроют улицу Нижнюю Логовую для транспорта

Ремонт дороги мэрия планирует закончить 9 сентября.

Телеграмм-канал мэрии Липецка сообщил, что из-за стесненной застройки улицы Нижней Логовой в связи с необходимостью ремонта дороги завтра в 10:00 будет перекрыто на ней движение транспорта. Планируется, что работы закончатся 9 сентября.«Проезд к жилым домам и объектам, расположенным на данной территории, будет обеспечен со стороны улицы Семашко и улицы Кузнечной. Движение транзитного транспорта будет запрещено», — сообщает пресс-служба городской администрации.