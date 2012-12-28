Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Сегодня в Липецке: всё больше горожан переходит на удалёнку, нас ждёт сокращение обучения в школах?
55-летняя жительница Усмани хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам 645 000 рублей
В Липецкой области сухо и до +24
В ближайшие трое суток атмосферное давление начнет расти. Существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-16 градусов тепла, что соответствует климатической норме.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от +11 до +13 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.
День 3 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2022 году — 3 градуса тепла.
