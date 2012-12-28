В Липецкой области сухо и до +24

В ближайшие трое суток атмосферное давление начнет расти. Существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-16 градусов тепла, что соответствует климатической норме.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 сентября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью на улице от +8 до +13 градусов, днем — от +19 до +24.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от +11 до +13 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.День 3 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2022 году — 3 градуса тепла.