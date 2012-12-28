Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Пьяный водитель хотел откупиться взяткой в 20 000 рублей — теперь ему грозит до 8 лет колонии
У 42-летнего липчанина арестовали «БМВ X-5»: мужчина в очередной раз попался на пьяной езде
Происшествия
2922
сегодня, 10:24
7
Упавший на козырек подъезда липецкой высотки парень скончался в больнице
Следком начал доследственную проверку обстоятельств происшествия.
В липецкую больницу скорой медицинской помощи пострадавший попал в тяжелейшем состоянии — без сознания с политравмой. Его прооперировали, подключили к аппарату ИВЛ. Как правило, шансы на выживание таких пациентов минимальны.
В пресс-службе регионального Следкома GOROD48 сообщили о начатой доследственной проверке обстоятельств происшествия.
0
28
2
2
3
Комментарии (7)