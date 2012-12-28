Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Липецкая вечЁрка: открытие РУМа и школ-гигантов, упавший с 6-го этажа выжил и новые законы
Сегодня, 1 сентября, в Липецке открыли филиал Российского университета медицины и две школы-гиганта, врачи борются за жизнь молодого человека, выпавшего с шестого этажа, и GOROD48 рассказал о законах, вступивших в действие 1 сентября.
Бывшее здание ЦУМа теперь не узнать, правда, название созвучное — РУМ. На первый курс по «губернаторскому набору» поступили 144 человека. Все они будут получать стипендию в 6 700 рублей. Это в два раза больше, чем в ЛГТУ и ЛГПУ.
Первую лекцию студентам-медикам прочитал министр Михаил Мурашко.
«Думаю, если сам министр здравоохранения первую лекцию читал, то скоро в Липецке будут самая лучшая медицина», — порадовался комментатор.
«Князь Потёмкин тихо плачет в сторонке, такого он и придумать не мог», — не разделил его оптимизма Аркаша.
«Как символично, раньше медицинские и педагогические университеты открывали в духовных академиях, теперь в торговых центрах», — заметил Ростислав.
В микрорайоне «Взлетный» открылась самая большая школа области — на 1500 учеников. Точнее, здание — часть многопрофильного лицея с инженерно-техническим уклоном, первый корпус которой находится на улице Неделина.
Классы в параллелях разделены не русскими буквами, а латинскими.
А в микрорайоне «Елецкий» заработала школа № 58. Она рассчитана на чуть меньшее количество учеников, но не менее интересная. GOROD48 изучил ее внутри.
Традиционную красную ленточку в этой школе не перерезали: ее открыли с помощью кристалла знаний.
В первый учебный день подвели итоги летней оздоровительной кампании. В различных лагерях региона отдохнули 45,5 тысячи детей.
Любопытно, что выраженный оздоровительный эффект региональный Роспотребнадзор отметил только у 96% детей, побывавших в загородных лагерях. Остальные, видимо, в них страдали.
«По итогам оздоровительной кампании выраженный оздоровительный эффект отмечен у 95% детей, а в загородных в лагерях — у 96% детей — а у 4% что выражено? А это почти 2000 детей», — попросил уточнить Родитель.
В минувшие выходные с шестого этажа жилого дома на улице Гагарина, 145 выпал 18-летний липчанин. И выжил!
В БСМП ему сделали операцию, сейчас юноша в реанимации на ИВЛ. Врачи пока оценивают его состояние, как тяжелейшее.
По факту падения с высоты полицейские начали проверку. До инцидента на съемной квартире компания молодых людей то ли поссорилась, то ли поспорила.
Елецкие травматологи удалили двухлетней девочке шестой палец.
Первое сентября — это не только День знаний, но и время вступления в силу новых законов. В частности, за передачу SIM-карты постороннему введена уголовная ответственность. При покупке зажигалки теперь требуется паспорт — несовершеннолетним товар не продадут. Дачникам запретят вести бизнес на участках. Сами участки будут считаться неиспользуемыми, если более чем на половине их площади за год выросли сорняки высотой более метра.
Подробнее о вступивших в силу законах можно почитать здесь.
«Зажигалка по паспорту, вы это серьёзно? А про спички не подумали?» — спросил вольф.
«Дышать еще можно или уже запрещено?» — уточнил ДеД.
Завтра начнет холодать. В Липецке, по прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +22 до +24 градусов.
Комментарии (2)