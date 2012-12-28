Липецкая вечЁрка: открытие РУМа и школ-гигантов, упавший с 6-го этажа выжил и новые законы

Сегодня, 1 сентября, в Липецке открыли филиал Российского университета медицины и две школы-гиганта, врачи борются за жизнь молодого человека, выпавшего с шестого этажа, и GOROD48 рассказал о законах, вступивших в действие 1 сентября.