Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Общество
18-летний парень упал с шестого этажа
Происшествия
Сигма-классники: в самой большой школе области нумерация на языке науки
Общество
Сегодня в Липецке: откосить не получится – школа зовёт, 273 дня до лета
Общество
Врачи борются за жизнь упавшего с высотки 18-летнего липчанина
Происшествия
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
В микрорайоне «Елецкий» открылась одна из крупнейших школ области
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения
Общество
Жильцам 35 липецких домов пересчитали плату за горячую воду
Общество
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
Общество
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Происшествия
Мурал с Гагариным обретает черты
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
До температурного рекорда 1 сентября не хватило 1,8 градуса
Погода в Липецке
Елецкие травматологи удалили двухлетней девочке шестой палец
Общество
Липецкая вечЁрка: открытие РУМа и школ-гигантов, упавший с 6-го этажа выжил и новые законы
Общество
Тело мужчины найдено у понтонной переправы через Дон
Происшествия
Общество
1154
вчера, 20:25
2

Липецкая вечЁрка: открытие РУМа и школ-гигантов, упавший с 6-го этажа выжил и новые законы

Сегодня, 1 сентября, в Липецке открыли филиал Российского университета медицины и две школы-гиганта, врачи борются за жизнь молодого человека, выпавшего с шестого этажа, и GOROD48 рассказал о законах, вступивших в действие 1 сентября.

Сегодня на открытие филиала Российского университета медицины в Липецк приехал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Бывшее здание ЦУМа теперь не узнать, правда, название созвучное — РУМ. На первый курс по «губернаторскому набору» поступили 144 человека. Все они будут получать стипендию в 6 700 рублей. Это в два раза больше, чем в ЛГТУ и ЛГПУ.

Первую лекцию студентам-медикам прочитал министр Михаил Мурашко

«Думаю, если сам министр здравоохранения первую лекцию читал, то скоро в Липецке будут самая лучшая медицина», — порадовался комментатор.

«Князь Потёмкин тихо плачет в сторонке, такого он и придумать не мог», — не разделил его оптимизма Аркаша.

«Как символично, раньше медицинские и педагогические университеты открывали в духовных академиях, теперь в торговых центрах», — заметил Ростислав.

В микрорайоне «Взлетный» открылась самая большая школа области — на 1500 учеников. Точнее, здание — часть многопрофильного лицея с инженерно-техническим уклоном, первый корпус которой находится на улице Неделина.

Классы в параллелях разделены не русскими буквами, а латинскими.

А в микрорайоне «Елецкий» заработала школа № 58. Она рассчитана на чуть меньшее количество учеников, но не менее интересная. GOROD48 изучил ее внутри.

Традиционную красную ленточку в этой школе не перерезали: ее  открыли с помощью кристалла знаний.   

В первый учебный день подвели итоги летней оздоровительной кампании. В различных лагерях региона отдохнули 45,5 тысячи детей.

Любопытно, что выраженный оздоровительный эффект региональный Роспотребнадзор отметил только у 96% детей, побывавших в загородных лагерях. Остальные, видимо, в них страдали.

«По итогам оздоровительной кампании выраженный оздоровительный эффект отмечен у 95% детей, а в загородных в лагерях — у 96% детей — а у 4% что выражено? А это почти 2000 детей», — попросил уточнить Родитель.

В минувшие выходные с шестого этажа жилого дома на улице Гагарина, 145 выпал 18-летний липчанин. И выжил!

В БСМП ему сделали операцию, сейчас юноша в реанимации на ИВЛ. Врачи пока оценивают его состояние, как тяжелейшее.

По факту падения с высоты полицейские начали проверку. До инцидента на съемной квартире компания молодых людей то ли поссорилась, то ли поспорила.

Елецкие травматологи удалили двухлетней девочке шестой палец.



Первое сентября — это не только День знаний, но и время вступления в силу новых законов. В частности, за передачу SIM-карты постороннему введена уголовная ответственность. При покупке зажигалки теперь требуется паспорт — несовершеннолетним товар не продадут. Дачникам запретят вести бизнес на участках. Сами участки будут считаться неиспользуемыми, если более чем на половине их площади за год выросли сорняки высотой более метра.

Подробнее о вступивших в силу законах можно почитать здесь.

«Зажигалка по паспорту, вы это серьёзно? А про спички не подумали?» — спросил вольф.

«Дышать еще можно или уже запрещено?» — уточнил ДеД.
 
Завтра начнет холодать. В Липецке, по прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +22 до +24 градусов.
Комментарии (2)

33
вчера, 21:36
видели как отремонтировали стадион 33-й школы? прости Хосспыдя все грехи сразу - и рабочим и тем кто принимал этот "ужОс"
Ответить
Эйн
вчера, 22:40
Беговые дорожки хоть рабочие? Легко бежать?
Ответить
