Потепление снова захватывает Липецкую область

Небольшие дожди не повлияют на температуру, которая движется вверх.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием циклона, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры составят: 15 и 16 мая – 16-17 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы, 17 мая – 20 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ночью местами туман. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13, днем — от +21 до +26.В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, грозы, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.День 15 мая стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году — 3 градуса мороза.